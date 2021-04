Lauro de Freitas suspende vacinação contra covid-19 por falta de doses

Lauro de Freitas iniciou no último domingo (25) a vacinação para profissionais da educação, mas após o segundo dia da estratégia, e 1.556 doses aplicadas, o estoque da cidade zerou e a vacinação precisou ser interrompida nesta segunda (26). Com isso, a imunização está suspensa para todos os públicos. Nesta segunda, Camaçari, outro município da RMS, também suspendeu a aplicação da vacina.



A prefeita Moema Gramacho, esteve em dos pontos de vacinação e fez um apelo ao governo federal pelo envio de lotes. De acordo com a gestora, as poucas doses que o município tem recebido não suprem as necessidades dos públicos alvos.



“Urge a necessidade de imunizar a população em quantidades maiores. Os municípios têm se esforçado no enfrentamento à pandemia, fomentando medidas de prevenção ao contágio da doença. Estamos empenhados em salvar vidas. Quanto mais rápido nos imunizarem, mais rápido voltaremos às nossas atividades”, disse.



Neste segundo dia de vacinação para profissionais da educação e idosos acima de 60 anos, 299 receberam a primeira dose hoje em um dos quatro drives-thrus instalados das 8h às 16h no Ginásio de Esportes do Aracuí, na Escola Municipal Dois de Julho na Itinga, no Terminal Rodoviário em Portão e outro na escola Esfinge em Areia Branca.



Nos mesmos drives em stands diferentes, 1.257 pessoas receberam a segunda dose e completaram o ciclo da imunização nesta segunda-feira.