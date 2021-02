Lauro de Freitas vacina 217 idosos acima de 90 anos em 3ª fase da vacinação 

A tão esperada dose da vacina contra o novo coronavírus se tornou realidade nesta segunda-feira (1) para Renato, Flordelice e outros 215 idosos acima de 90 anos. Foi o primeiro dia da terceira fase do plano de imunização no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O imunizante estava disponível em três pontos diferentes da cidade, para evitar aglomerações: no colégio Pedro Paranhos, no bairro de Portão, na quadra da Escola 2 de Julho, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itinga, e no Ginásio de Esportes do Aracuí, na Rua dos Vereadores. A vacinação durou de 8h às 17h e só está disponível, nesse primeiro momento, para os idosos acima de 90 anos.

“Me sinto muito feliz, porque estava precisando de trabalhar só que com medo né, mas agora vai melhorar”, conta Renato dos Santos, de 91 anos. Apesar da idade, ele até hoje não abandonou o trabalho, nem mesmo com a pandemia. “A gente não consegue fazer esse parar de trabalhar, tenho que botar para ficar quieto”, brinca a filha de Renato, Márcia Duarte, 64 anos, nutricionista, que o levou até o drive-thru de Aracuí na tarde de hoje.

Sem comorbidades ou histórico de doenças graves, Renato se vangloria da saúde: “Nunca tive uma dor de cabeça, só dói o joelho”. A receita, segundo ele, é trabalhar. “O segredo é trabalhar, isso desde os 14 anos”, explica. Até a data ele se lembrava: 27 de outubro de 1942. O escritório é uma oficina em Arembepe, cidade a 49 quilômetros de Salvador. Daqui a 28 dias Renato voltará ao local para tomar a segunda dose da Coronavac – vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantã, em São Paulo.

A aposentada Flordenice Mota, 91 anos, também aproveitou para garantir seu imunizante, coisa que não estava tão animada assim para receber. “Só vim por pressão da família. Não estava desesperada nem intranquila. Tudo acontece no tempo de Deus. Só vou embora daqui no dia que Ele quiser, com ou sem vacina”, acredita. Contudo, ela agradeceu e desejou que a pandemia da covid-19 não mais tanto tempo. “Gostaria de imenso que isso passasse logo, porque muitos podem vir tomar [a vacina], mas muitos outros estão sem proteção e sem nada, sem nem ter o que comer”, desejou Flordenice, moradora de Vilas do Atlântico.

Ela veio acompanhada da neta, Eva Mota, e do marido, Rui Salgueiro, de 81 anos. Apesar da vontade, Rui, não pôde entrar na fila e deve aguardar as próximas fases da imunização, quando outras faixas etárias serão convocadas. Ninguém da família dos dois imunizados contraiu o vírus até então. Assim como Renato, a aposentada não tem enfermidades de risco. “A doença que tenho é só velhice mesmo”, brinca.

Idosos acima de 90 anos continuam a ser vacinados amanhã (2) (Arrison Marinho/CORREIO) Prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, pede que governo federal acelere compras de novas doses da vacina (Arrison Marinho/CORREIO) Prefeitura de Lauro de Freitas vacinou 217 idosos acima de 90 anos nesta segunda-feira (Arrison Marinho/CORREIO) Prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, visita ponto de vacinação de Aracuí (Arrison Marinho/CORREIO)

De acordo com a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), foram vacinados 217 idosos nesta segunda-feira (1), até às 16h da tarde. O número foi maior do que previa a prefeitura, que se baseou nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, ano em que a cidade tinha 200 idosos. Por conta disso, a vacinação dos idosos entre 85 e 89 anos, que estava agendada para amanhã (2), será postergada até que cheguem novas doses.

“Tivemos que suspender a nova fase porque a secretaria de saúde determinou que, antes de passar para os que estão abaixo de 90 anos, devemos concluir primeiro os que estão acima dessa faixa etária e os funcionários das unidades de saúde, independentemente de ser profissional de saúde ou não. Então amanhã continuamos vacinando os idosos acima de 90 anos e, em paralelo, vamos continuar vacinando os trabalhadores dos espaços de saúde”, esclarece a prefeita.

A estimativa é de que ainda faltem imunizar 900 pessoas que trabalham em unidades de saúde, incluindo o pessoal do administrativo, limpeza e maqueiros. Para isso, faltarão cerca de 400 doses. Ao todo, Lauro de Freitas já vacinou 3.260 pessoas, entre idosos acima de 60 anos de Instituições de Longa Permanência (ILPI) e profissionais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, da rede pública, privada e do Hospital do Estado. Dentre as 17 ILPIs do município, todos os 530 cuidadores e abrigados foram imunizados.

Até então, a prefeitura recebeu 1.640 doses da Coronavac, em 19 de janeiro, e, no dia 24, recebeu 1.320 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca. Após esse período, chegou um lote com 300 novos imunizantes e, por fim, 450. Todos os lotes já foram completamente consumidos, exceto este último. Até agora, são 3.477 imunizados com a primeira dose.

Não há previsão da chegada de novas vacinas, segundo a prefeita. “É aí que está o problema. A Secretaria de Saúde não tem ainda informação de quando vão chegar novas vacinas. É frustrante porque a população não consegue compreender que nem todo mundo pode ser vacinado porque não tem vacina. E todo mundo quer ser vacinado, ainda mais com essa nova onda e com que está acontecendo em Manaus. As pessoas estão ansiosas, e é difícil explicar isso para quem está com medo”, afirma Moema.

O desejo da governante é que o governo federal agilize a compra de novos lotes da vacina, seja de qual laboratório for. “Nós temos 200 mil habitantes e só conseguimos aplicar em menos de 4 mil. Ou seja, ainda temos uma longa jornada pela frente. Faltam 196 mil pessoas e não é coisa simples. Faço votos e torço muito para que o governo federal agilize a compra de mais vacina para que a gente não fique esperando até o final do ano para retomar”, disse.

O secretário de saúde de Lauro de Freitas, Cesar Augusto Pereira, declara que estavam previstas para chegar ao município 9.200 vacinas do governo federal. “Estávamos preparados para vacinar cerca de 10 mil pessoas, treinamos várias equipes, teríamos vários pontos de vacinação, só que reduziu o número de vacinas para a Bahia e chegamos a mais ou menos um terço da quantidade que estava previsto. Devido a esse número bem menor, estamos fazendo a prioridade da prioridade”, esclarece o secretário.

Antes, as quase fases incluíam também idosos acima de 75 anos. Contudo, com a redução de cerca de 30% da quantidade de doses, só foi possível incluir os idosos acima de 90 anos, além dos trabalhadores das unidades de saúde ligados no enfretamento à covid-19 e idosos acima de 60 anos em ILPIs. Em cada um dos três postos de vacinação, existem pelo menos três a quatro equipes, cada uma delas com três profissionais de saúde.

Pereira ainda ressalta que a segunda dose para quem tomou a Coronavac está guardada no depósito da Sesab. Já o lote da Oxford/AstraZeneca foi todo usado para a primeira dose. O reforço tem previsão de chegar no estado nos próximos 30 a 40 dias. “No caso da AstraZeneca, como é um tempo de cura maior, de 90 a 120 dias, a quantidade que chegou foi tudo para a primeira dose”, informa o secretário.

De acordo com o último boletim epidemiológico de Lauro de Freitas, de 31 de janeiro de 2021, são 8.139 curados pela covid-19, 1.546 pessoas em recuperação, 29 internados e 153 óbitos. Além disso, o município tem 40.261 casos suspeitos e 283 aguardam resultado do teste.

Quem pode se vacinar?

Idosos acima de 90 anos. À medida que chegarem novas vacinas, novos grupos serão convocados para se vacinarem.

Onde se vacinar?

1) Colégio Pedro Paranhos, Portão

2) Quadra da Escola 2 de julho, próximo a UPA da Itinga

3) Ginásio de Esportes do Aracuí – Rua dos Vereadores (1º Centro Municipal de Artes Marciais)

O que levar?

Documento de identidade com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.

Qual o horário?

De 8h às 17h

Como se vacinar?

De carro, pelo drive-trhu. Quem for a pé, se vacinará dentro da unidade de saúde. Pessoas com dificuldade de locomoção podem se vacinar em casa, é só agendar pelo número: 3369-9922

*Sob orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo