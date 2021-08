Lauro de Freitas vacina pessoas a partir de 35 anos nesta quinta-feira (5)

A partir desta quinta-feira (5), a cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, vacina pessoas a partir de 35 anos. A imunização acontece em cinco drives espalhados pela cidade – Ginásio do Aracui, quadra da escola Dois de Julho na Itinga, Escola Municipal Esfinge, em Areia Branca, Terminal de ônibus de Portão e Unime.



Nesta quarta (4), a prefeitura de Lauro de Freitas iniciou a vacinação de pessoas a partir de 36 anos, e completou a imunização com a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. Dados parciais da Secretaria Municipal de Saúde (SESA) indicam que mais de 2 mil pessoas receberam a primeira e outras mil completaram o ciclo vacinal nesta quarta.



O município alcançou 62% do público-alvo vacinado com a primeira dose. O número representa mais de 94 mil pessoas imunizadas com ao menos uma dose da proteção contra a Covid-19.