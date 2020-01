Lavagem do Bonfim: licenciamento de ambulantes termina nesta sexta (10)

Começou nesta segunda-feira (6) o licenciamento para os ambulantes que desejam trabalhar na Lavagem do Bonfim, que acontecerá no próximo dia 16 de janeiro. O prazo final para o cadastro é nesta sexta (10).

O cadastro é feito exclusivamente de forma presencial, das 8h às 16h30, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, 2562, em Mata Escura.

É necessário que os comerciantes compareçam ao local munidos de original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência. Ao todo, serão 784 lotes (licenças) distribuídos entre barracas tradicionais, isopores, carrinhos de água de coco, bebidas, de gelo e de lanches, entre outros.

Na Lavagem do Bonfim, serão 50 fiscais atuando na verificação da autorização para trabalho dos ambulantes (licença), no ordenamento e na distribuição dos mesmos nos espaços físicos durante todo o trajeto do evento.

Além disso, serão fiscalizados também os produtos vendidos, não permitidos materiais perfurocortantes, espetos, garrafas de vidro, louças e demais materiais que possam causar perigo à população. As equipes irão atuar em um turno de 12 horas, das 7h às 19h. Para essa festa, não haverá restrição de marca de bebidas.

Poluição sonora

Também serão disponibilizados pela Semop 20 profissionais para o controle e combate à poluição sonora durante os festejos. Os profissionais vão medir os decibéis dos veículos de som, minitrios e estabelecimentos comerciais durante todo o circuito, para garantir os limites de volume permitidos pela Lei do Silêncio (Lei 5.354/98).