Lázaro fez cursos de 'empatia, sexualidade e se colocar no lugar das vítimas'

Em 2013, quando esteve preso pelos crimes de roubo e estupro, Lázaro Barbosa participou de vários cursos para ressocialização, no Complexo Penitenciário da Papuda. As informações são do G1.

Antes de passar do regime fechado para o semiaberto, em 2014, o maníaco fez cursos de "empatia, sexualidade e para se colocar no lugar das vítimas". Lázaro também participou "satisfatoriamente de todos os encontros do grupo de relações pessoais" e recebeu atestado de "bom comportamento".

Segundo relatório de 26 de setembro de 2014, ao deixar a Penitenciária II e passar para o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) do presídio, Lázaro "trabalhou as temáticas relativas à Lei Maria da Penha e Estatuto da Criança e do Adolescente; sexualidade saudável e parafilias [fantasias sexuais]".

O réu também participou de formações voltadas às estratégias para "assumir, entender, mudar; de empatia: colocar-se no lugar da vítima; compreensão de fatores de risco e fatores protetores".