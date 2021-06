Lázaro quer sair do Goiás e do DF, revela família feita de refém

O plano de fuga de Lázaro Barbosa envolve sair da região de Goiás e do Distrito Federal, revelou um homem feito de refém pelo "serial killer de Brasília". Lázaro é procurado desde o dia 9 de junho, data que matou quatro integrantes da mesma família.

Ainda não se sabe qual seria o destino que Lázaro pretende tomar. Goiás faz fronteira com o Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia, onde o maníaco nasceu e iniciou sua trajetória no crime na cidade de Barra do Mendes.

Buscas por ele já foram realizadas na Bahia e a Polícia Militar do estado está atenta para um possível retorno de Lázaro a sua terra natal.

A declaração sobre a estratégia de Lázaro foi dada por um pai que foi feito refém ao lado da filha e esposa. De acordo com o Fantástico, da TV Globo, a família ficou duas horas em poder do assassino.

A família tinha acabado de almoçar, quando Lázaro invadiu a casa deles. O maníaco teria feito ameaças, dizendo que caso houvesse reação, todos seriam mortos.

Neste momento a filha se escondeu no quarto, pegou o celular e mandou um "WhatsApp" para um policial que faz parte da força-tarefa para caçar o assassino.

A mãe preparou uma comida para dar a Lázaro e, em seguida, todos foram levados para o mato. O baiano mandava todos pisarem na água para não deixarem rastros.

Graças à mensagem enviada pela filha, a polícia já estava fazendo buscas, inclusive de helicóptero.

“Aí tinha hora que ele já falava assim: 'a hora que ele parar de avoar, eu vou deixar vocês e vou seguir. Mas é para vocês mandar uma mensagem para eles, para os policiais, que eu quero sair do Goiás e do DF. Enquanto eles não deixar, eu vou continuar fazendo isso que eu estou fazendo com vocês’”, conta o pai ao Fantástico.

Três policiais apareceram, e aí aconteceu o tiroteio. Lázaro feriu um policial e conseguiu escapar. O policial foi atendido e liberado em seguida. A família foi resgatada.