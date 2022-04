Lázaro Ramos explica saída da Globo: 'cansado de pedir'

O diretor e ator Lázaro Ramos comentou sobre o que o motivou a trocar a Globo pela Amazon. Em uma pré-estreia do filme Medida Provisória, ele explicou que terá mais abertura na Amazon.

"Troquei a Globo pela Amazon por estar um pouco cansado de pedir, como se eu fosse um pedinte, como se eu tivesse de implorar por uma coisa que é poderosa, que são os nossos profissionais, a nossa história", disse.

Lázaro ressaltou a importância de conseguir produzir Medida Provisória. "Eu mudei justamente por isso. Acho que o que fazemos é muito válido. Pena que o mercado está atrasado, mas na hora que eles enxergam a gente, podemos nos juntar e fazer um Medida Provisória. Isso para mim é muito importante hoje em dia. Em tudo o que eu fizer, a capacidade e a qualidade dessa gente toda que tem no nosso país será vista."

A decisão de não renovar o contrato com a Globo aconteceu em setembro do ano passado. Nos últimos anos, Lázaro estrelou a série Mr. Brau, exibida em quatro temporadas entre 2015 e 2018. Os últimos trabalhos do baiano na Globo foram os especiais Falas Negras, em que atuou como diretor, e Amor e Sorte (2020).