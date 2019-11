Lázaro Ramos posta conversa para homenagear Taís Araújo: 'Bom motivo'

Taís Araújo completa 41 anos nesta segunda-feira, 25, e o marido da atriz, Lázaro Ramos, compartilhou no Instagram uma conversa bem-humorada que os dois tiveram pelo WhatsApp para demonstrar o afeto que sente por ela.



No diálogo, Taís conta que ouviu dizer que ela é "uma das inspirações" de Lázaro na hora de escrever, o que motivou o artista a usar essa revelação para refletir sobre o sentimento que carrega pela parceira, com a qual é casado há 15 anos.

"Compartilho hoje com vocês aqui uma mensagem particular, mas por um bom motivo: ela revela alguns traços da nossa relação. Durante todos esses anos, conheço uma mulher que permite e provoca que tenhamos uma relação de amor, carinho e humor", escreveu o ator.Em meio a diversos elogios, Lázaro afirmou que Taís é inteligente, empenhada, dedicada, carinhosa, talentosa, mãe "maravilhosa" e uma pessoa "incrível" de se conviver. Mas, além disso, "ainda tem um sorriso que, quando aparece, deixa qualquer ambiente mais iluminado."