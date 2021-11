Leão pronto: Vitória finaliza preparação para duelo com o Avaí

O Vitória está pronto para o desafio da 34ª rodada da Série B do Brasileiro. O elenco rubro-negro encerrou na manhã desta quinta-feira (4) os preparativos para o jogo contra o Avaí. A bola rola na sexta-feira (5), às 19h, na Ressacada, em Florianópolis.

Para a partida, o técnico Wagner Lopes não poderá contar com o meia Eduardo, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Durante o treino tático desta quinta-feira, o comandante rubro-negro testou possíveis substitutos, mas não revelou quem fica com a vaga. Os volantes Fernando Neto e Cedric estão entre as opções.

O Vitória deve entrar em campo com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Fernando Neto e Bruno Oliveira; Fabinho, David e Marcinho.

A delegação do Vitória conta com 20 jogadores, viaja às 13h15, faz conexão em Guarulhos e tem chegada prevista em Florianópolis às 19h.

Utilizado no decorrer da derrota por 1x0 para o CSA na última terça-feira (2), no Barradão, o centroavante Samuel não foi relacionado dessa vez por opção técnica. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO. O prata da casa já havia ficado fora dos jogos contra Brasil de Pelotas e Ponte Preta por estar acima do peso.

Em 18º lugar, com 33 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento há 18 rodadas. A distância para o Brusque, primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação, é de cinco pontos. Já o Avaí é um dos candidatos ao acesso à elite do futebol brasileiro. O time catarinense ocupa a 3ª posição, com 56 pontos.