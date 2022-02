Leão sobre reunião com Lula: ‘Estímulo para preservar a unidade da base’

O presidente do PP na Bahia e vice-governador João Leão comentou, nesta segunda-feira (21), o encontro realizado na última semana, do qual ele próprio participou, e que colocou cara a cara os principais nomes da atual base governista baiana. De acordo com o progressista, “Lula é um encantador” e o amplo diálogo deixou claro “o interesse de todos em garantir os avanços e conquistas da sociedade baiana nos últimos anos”.

A reunião aconteceu em São Paulo e fez cair por terra qualquer resquício de plano do governador Rui Costa (PT) em sacrificar a base ou as relações partidárias nacionais em função de sua candidatura ao Senado. Além de Leão e de Lula, a reunião teve a presença de Rui, Jaques Wagner (PT), Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT, e Otto Alencar, presidente estadual do PSD.

"Lula é um encantador, um bonitão. A conversa foi maravilhosa. O diálogo foi amplo e ficou claro o interesse de todos em garantir os avanços e conquistas da sociedade baiana nos últimos anos. Ouvimos do ex-presidente Lula o estímulo e empenho para a preservação da unidade partidária e a ampliação, se possível, com outras forças democráticas", disse Leão seis dias após o encontro.

A manutenção da aliança entre PT, PP e PSD na Bahia tem se revelado o cada vez maior ponto de tensão no grupo. O desafio é manter o “teodolito” expressão figurada utilizada diversas vezes pelo próprio Leão para representar a “irmandade”.

É visível a obstinação de Lula em manter Rui até o final do mandato, garantindo a passagem de bastão diretamente ao correligionário Wagner, no caso de vitória na chapa. Neste momento, até mesmo diante dos contornos nacionais, fomentar a saída de Rui para a disputa ao Senado atenderia ao que dizem ser um desejo de Leão, qual seja ocupar, ainda que de forma breve, o mais alto posto do Executivo estadual, mas abriria a possibilidade de entregar o comando do reduto a uma legenda que no âmbito nacional é o braço direito do governo Bolsonaro. Uma eventual candidatura de Rui também alçaria como candidato ao governo o atual senador Otto Alencar. Apesar de o PSD ser um forte aliado no estado, no plano nacional, a legenda ainda busca um nome para disputar a presidência contra Lula.

Na última terça-feira (15), logo após o encontro, Wagner utilizou as redes sociais para reforçar a sua pré-candidatura. “Nosso objetivo é fortalecer a unidade do grupo para ganharmos mais uma vez na Bahia e com Lula. O quadro continua o mesmo, com minha pré-candidatura ao Governo e o desejo de Otto e Leão de disputarem o Senado. Política é assim: se conversa muito até se chegar a um consenso”, escreveu. Na ocasião, o senador não registrou a presença do vice-governador.