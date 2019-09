Leclerc resiste à Mercedes e Ferrari volta a vencer em casa

Charles Leclerc enlouqueceu os fãs da Ferrari, neste domingo (8), ao vencer o GP da Itália, em Monza, 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O piloto monegasco resistiu à pressão de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ambos da Mercedes, durante as 53 voltas para garantir um triunfo que a tradicional equipe italiana não conquistava desde 2010, com o espanhol Fernando Alonso.

Hamilton e Bottas completaram o pódio. A Renault também se destacou ao colocar o australiano Daniel Ricciardo em quarto e o alemão Nico Hulkenberg em quinto.

Sebastian Vettel, também da Ferrari, acumulou problemas durante a prova e terminou em 13º lugar. O holandês Max Verstappen, que largou em último, terminou em oitavo.

A sete corridas do final da temporada, Hamilton soma 284 pontos, contra 221 de Bottas. Verstappen soma 185, enquanto Leclerc acumula 182. Vettel é o quinto, com 169 pontos. A próxima etapa, dia 20, será em Cingapura.

A largada só registrou uma alteração de posição, com a ultrapassagem de Nico Hulkenberg sobre Vettel, mas o alemão se recuperou ao final da primeira volta.

Na sexta volta, Vettel rodou, voltou rápido para a pista e acabou colidindo com o canadense Lance Stroll, que quase colidiu com o francês Pierre Gasly. Vettel e Stroll acabaram punidos com "stop and go" de dez segundos.

Na frente, Hamilton não desistiu de perseguir Leclerc. O inglês parou nos boxes na 20ª volta e colocou pneus médios. Na volta seguinte, foi a vez do monegasco mudar para pneus duros. Os dois favoritos à vitória voltaram em quarto e quinto lugares, Hamilton pressionou e acabou saindo da pista. A organização da prova deu bandeira preta e branca para Leclerc em sinal de advertência, ao analisar que o piloto teria alterado um pouco sua trajetória durante a disputa de posição.

Os dois passaram por Ricciardo, que estava na segunda colocação e depois superaram Bottas, que parou para trocar pneus e voltou na terceira posição.

Na 33ª volta, os dois primeiros colocados deram uma volta em Vettel, que estava completamente fora da disputa. Hamilton apresentou mais equilíbrio nas curvas, mas a Ferrari de Leclerc nas retas foi muito rápida.

Mas na 36ª volta, após a reta principal, Leclerc errou, passou reto, voltou e ainda conseguiu manter a liderança, apesar da pressão de Hamilton. Com isso, Bottas diminuiu a diferença e chegou nos líderes.

Na 42ª volta foi a vez de Hamilton errar no mesmo local em que Leclerc havia errado seis voltas antes. O inglês voltou, mas atrás de Bottas, que passou a pressionar o piloto da Ferrari. Hamilton perdeu ritmo e acabou parando mais uma vez nos boxes na 50ª volta.

Na 51ª volta, foi a vez de Bottas errar também ao final da reta dos boxes, quando estava a meio segundo de Leclerc. As arquibancadas em Monza festejaram como um gol.

Na última volta Bottas cometeu outro pequeno erro e perdeu contato definitivamente. Os últimos metros foram eletrizantes com o delírio da torcida italiana e de Leclerc.

Confira o resultado do GP da Itália:

1) Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 53 voltas

2) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - +0s835

3) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - +35s199

4) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - +45s515

5) Nico Hulkenberg (ALE/Renault) - +58s165

6) Alexander Albon (TAI/Red Bull) - +59s315

7) Sergio Perez (MEX/Racing Point - +1min13s802

8) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - +1min14s492

9) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - a 1 volta

10) Lando Norris (GBR/McLaren) - a 1 volta

11) Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) - a 1 volta

12) Lance Stroll (CAN/Racing Point) - a 1 volta

13) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - a 1 volta

14) George Russell (GBR/Williams) - a 1 volta

15) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - a 1 volta

16) Romain Grosjean (FRA/Haas) - a 1 volta

17) Robert Kubica (POL/Williams) - a 1 volta

Não terminaram a prova Kevin Magnussen (DIN/Haas), Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) e Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren).