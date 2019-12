Leilão da Receita Federal tem de iPhone a videogames; veja como participar

(Foto: Reprodução/Receita Federal)

Até às 21h de quarta-feira (11) estão abertas as propostas para o leilão eletrônico da Receita Federal de mercadorias apreendidas. Aparelhos de informática, videogames, celulares, câmeras fotográficas, caixas de som, motocicletas e até veículos antigos são alguns dos itens disponíveis para compra com preço abaixo do mercado. Serão 62 lotes com diversos produtos disponíveis.

Eletrônicos

Entre as muitas ofertas disponíveis, vale destacar os lotes de nove celulares iPhone pelo valor mínimo de R$ 2 mil, de 45 caixas de som da marca JBL por R$ 3 mil e de 58 aparelhos de videogame aberto para propostas a partir de R$ 5 mil. Mais ofertas podem ser vistas no site do certame.

Carros

A previsão da Receita é arrecadar aproximadamente R$ 5 milhões, que irão para o caixa da União, com posterior distribuição de 40% para a seguridade social e 60% para o Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade de Fiscalização (Fundaf).

O leilão também será uma oportunidade para amantes e colecionadores de carros antigos. Entre os itens disponíveis para leilão, a Receita Federal destaca modelos como Mercury Marquis Brougham azul 1972, Corvette amarelo 1986, Cadillac Coupe Deville 1959, Ford Thunderbird 1956, e outros. Os veículos necessitam de restauração e por isso podem ser adquiridos por preços atrativos.

Análise

As mercadorias em licitação podem ser examinadas nos dias normais de expediente da sede da alfândega onde produto se encontra. A listagem com os lotes e os respectivos endereços e horários de visita estão disponíveis no edital de licitação do leilão.

Como participar

As pessoas físicas e jurídicas em dia com os tributos federais devem possuir certificado digital e têm até o dia anterior ao leilão para registrar sua proposta inicial, por lote. O período de apresentação das propostas teve início no último dia 22 de novembro e segue até o dia 11 de dezembro, às 21h (horário de Brasília).

As maiores propostas em cada lote disputarão, lance a lance, em uma sala virtual no dia do leilão, conforme regras estipuladas no edital. A mercadoria arrematada deve ser retirada em até 30 dias.

Para conferir os termos e condições de participação do leilão o comprador deve conferir o edital oficial de licitação, presente no site da Receita Federal.

Matéria publicada no Jornal do Commercio, da Rede Nordeste