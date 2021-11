Leilão da Transalvador terá motos e carros a partir de R$ 100; veja como participar

Todo mundo sabe que comprar um carro zero quilômetro está cada vez mais caro em Salvador, por conta da crise econômica do país. Mas, quem está de olho em um carro ou moto, não precisa desanimar: vem leilão da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) por aí.

Na próxima terça-feira (9), serão disponibilizados 110 lotes compostos por carros e motos conservados, além de sucatas. O leilão acontece às 10h, pelo site hastaleiloes.com.br, com lances iniciais que variam de R$ 100 a R$ 9 mil.

Com lance mínimo de R$ 3 mil, por exemplo, é possível arrematar um Citroen C4 Pallas. Entre as opções, há também um Renault Master Bus com valor inicial de R$ 6 mil e um Celta a partir de R$ 2 mil.

Os veículos conservados e bons para uso diário podem ser adquiridos por pessoas jurídicas ou qualquer pessoa física com idade a partir de 18 anos. Os automóveis serão entregues livres de quaisquer ônus anteriores, como multas e licenciamentos atrasados. Já as sucatas só poderão ser arrematadas por pessoas jurídicas que tenham na sua atividade de competência a desmontagem de veículos.

De acordo com o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qualquer veículo removido ou apreendido que não tenha sido retirado pelo proprietário em até 60 dias do pátio do órgão de trânsito pode ir a leilão.

Como participo do leilão?

Para participar do leilão e dar o seu lance, basta fazer um cadastro prévio no site da Hasta Leilões. O recomendado é que a inscrição seja feita com pelo menos 48 horas de antecedência do dia do evento - ou seja, até o domingo (7). Em caso de arremate, o pagamento do item deve ser feito em uma única parcela, à vista. São aceitas transferência ou depósito bancário, seguindo orientações do leiloeiro.

O objeto leiloado deverá ser retirado do pátio da Transalvador em, no máximo, 30 dias úteis. Caso o bem não seja retirado no prazo, o órgão vai considerar que houve abandono e o arrematante poderá perder o item, sem direito a reembolso.

Os detalhes estão todos no edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 25 de outubro de 2021, que pode ser acessado pelo link dom.salvador.ba.gov.br.

Posso ver o item pessoalmente?

Quem tiver interesse em algum item e quiser vê-lo pessoalmente, poderá agendar uma visita aos veículos e sucatas disponibilizados nos dias 3, 4, 5 e 8 de novembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A visitação pública pode ser feita no pátio da Transalvador, que fica na Avenida Orlando Gomes, s/n, Gleba 3, Piatã.

Para realizar a visitação basta apresentar um documento com foto. É obrigatório o uso de máscara e, durante a inspeção, será permitido apenas observar os bens, sem tocá-los ou manuseá-los. Também é possível conferir fotos dos objetos leiloados por meio do site da Hasta Leilões.

Os valores arrecadados com o leilão serão usados para custear multas e tributos que estejam associados ao veículo e quitar a remoção e estadia.