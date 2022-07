Leilão do Detran terá moto com lance a partir de R$ 2 mil

Motos e carros estão entre lotes disponíveis em novo leilão do Detran, que tem lances disponíveis até o dia 1º de agosto. O novo edital tem 532 lotes diversos.

Neste leilão, um dos veículos de maior visibilidade é o Honda/XRE 300, ano 2016, com lance inicial de R$ 2.000, no lote 038. Outro destaque é o Chevrolet/Cruze, 2012, com início de lance no valor de R$ 6.000 no lote 100, ambos em Feira de Santana.

Os lotes poderão ser visitados na próxima semana nas cidades de Alagoinhas, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus. Além disso, o órgão também mantém ativos editais para retiradas de veículos em cinco municípios.

Os endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia estão disponíveis no site do Detran, na aba leilões, nos editais de Nº 08/2022 e Nº 07/2022 (que permanece aberto para lances online. Já os editais para regularização e liberação dos veículos são os de Nº09/2022, 08/2022, 07/2022 e 06/2022 e estão localizados no mesmo site na aba leilões, notificação de retirada.

As visitações estarão abertas entre os dias 25 a 29 de julho, nos respectivos endereços: Alagoinhas (Rua Padre Godinho, s/n, Santa Terezinha); Feira de Santana (Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 2221, Caseb) e Santo Antônio de Jesus (Rodovia BR101, s/n, Andaia, ao lado da Pneubom).

Retiradas de veículos

Editais direcionados aos proprietários, agentes financeiros, bancos e compradores de veículos para retirada dos bens em Simões Filho, Paulo Afonso, Ilhéus, Eunápolis e Guanambi.

O órgão ressalta que essa notificação abrange os proprietários dos veículos e os possuidores, que porventura não tenham sido notificados.

O prazo é de 60 dias corridos, a partir da data de publicação da notificação para a retirada dos veículos, nos pátios credenciados do Detran-BA nas respectivas cidades. Dúvidas poderão ser esclarecidas, através do telefone (71) 3116-2300 ou e-mail: comissao.leilao@detran.ba.gov.br , da Comissão de Leilão.