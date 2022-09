Leis de trânsito: conheça infrações que podem gerar multas de até R$ 6 mil

Nesta semana, o Brasil ganhou um cadastro para os bons motoristas, pessoas que nos últimos 12 meses não receberam nenhuma notificação terão vantagens. A ideia é beneficiar o bom condutor com descontos em taxas, locações de carros e até em estacionamentos.

Por outro lado, a legislação brasileira é complexa. Apesar de muitos motoristas abusarem do bom senso e colocarem culpa na tal "indústria da multa", alguns temas são pouco conhecidos e acabam passando despercebidos.

Então, para ajudar quem anda com prudência, buscando a harmonia no trânsito, a manter um bom retrospecto no Cadastro Positivo de Condutores, separei cinco situações inusitadas que podem render multa.

1) Não calçar um veículo: R$ 195,23

Se você tem uma picape ou caminhão com capacidade superior a 3,5 toneladas e estacionar em aclive ou declive, precisa usar um calço de segurança nas rodas.

Não fazer isso incide em uma infração grave, que rende uma multa de R$ 195,23 e agrega 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O veículo ainda pode sofrer uma medida administrativa e ser removido da via.

2) Criança na moto: R$ 293,47

Conduzir uma motocicleta transportando uma criança menor de sete anos é uma infração gravíssima (R$ 293,47). São adicionados 7 pontos na CNH do condutor.

3) Usar veículo para interromper a circulação: R$ 5.869,40

A Lei 13.281/16 aumentou a punição para quem utiliza veículos para bloquear vias públicas. A norma criou uma nova categoria de infração de trânsito, definindo-a como “usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito”.

Conforme o texto da lei, esses casos serão punidos com multa de até R$ 5.869,40, equivalente a 20 vezes o valor atual para uma infração gravíssima (R$ 293,47). O valor será dobrado em caso de reincidência no período de 12 meses.

Os organizadores do bloqueio poderão ser multados em 60 vezes (R$ 17.608,20). O valor base da multa, também com duplicação na reincidência.

4) Estacionar longe do meio-fio: Entre R$ 88,38 e R$ 195,23

É preciso garantir uma distância mínima de meio metro da calçada. Parar o carro longe do meio-fio é perigoso, pois ele fica exposto a colisões. Se você estacionar acima de 50 centímetros até 1 metro a infração é leve. Custa R$ 88,38 e agrega 3 pontos na CNH.

Se você deixou o carro a mais de um metro do meio fio, a situação fica mais complicada. A infração se torna grave (5 pontos) e a multa passa para R$ 195,23.

5) Transporte de pet à esquerda, entre braços e pernas: R$ 130,16

O artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro determina que o transporte de animais (e de crianças) à esquerda ou entre os braços e pernas é uma infração.

Por isso, é recomendável que os bichinhos sejam levados de maneira adequada nos veículos, seja por uma caixa de transporte, cadeirinha para pet ou cinto de segurança especial.

A infração é considerada média (4 pontos) e a penalidade custa R$ 130,16.