Leitores foram às bancas garantir o Copo Primavera

A Primavera chegou nesta sexta-feira (24) e com ela os Copos exclusivos do CORREIO para chegada da estação foram varridos dos pontos de venda. Os utensílios foram vendidos por R$2,50 juntamente ao exemplar impresso. Mais de 12 mil exemplares foram colocados nas ruas.

Biodegradáveis e ecológicos, os copos atraíram a atenção dos leitores que compraram nas bancas do Campo Grande e da Barra. Logo pela manhã, o movimento de vendas no ponto em frente ao Teatro Castro Alves garantiram que quem chegasse às 9h, não conseguisse mais encontrar. "Quando deu 8h, não tinha sobrado um. O mesmo movimento toda vez que o CORREIO vende os brindes", diz Rogério Fernandes, dono da banca.

Já no ponto de venda da Rua Cézar Zama, na Barra, os utensílios se esgotaram no início da tarde. Graciliano Matos, o propretário, explica que as vendas seguiram o costume, e às 14h, os clientes de sempre já haviam ido buscar o exemplar do dia. "Venda muito boa, não sobrou nada", afirma.

O assinante que ainda quiser o copo pode ligar para a Central de Atendimento e solicitar o utensílio, através do telefone (71) 3480-9140 ou enviar um e-mail para assinante@correio24horas.com.br. A promoção é válida até durar o estoque e a entrega para o assinante é feita apenas na capital.