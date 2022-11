Lensa: entenda nova 'febre' que transforma fotos em avatares com inteligência artificial

Nos últimos dias, retratos digitais gerados por inteligência artificial (IA) ganharam os feeds das redes sociais. Trata-se da nova febre do Instagram, o aplicativo Lensa, que torna possível a criação de avatares a partir de fotos reais de uma pessoa.

A criação de um avatar, aliás, é paga. Para usar o aplicativo, basta baixar na App Store ou Play Store, e escolher uma das opções de plano. Por 20 reais, por exemplo, é possível gerar 50 avatares.

Confira abaixo quanto custa cada pacote de imagens do Lensa:

50 avatares únicos (5 variações e 10 estilos): R$ 20,99.

100 avatares únicos (10 variações e 10 estilos): R$ 31,99.

200 avatares únicos (20 variações e 10 estilos): R$ 42,99.

Mas para gerar as imagens de forma mais precisa, é necessário se atentar a algumas regras. Por exemplo, no mínimo 10 fotos da mesma pessoa devem ser escolhidas, e, no máximo, 20.

Além disso, as fotos precisam ser da mesma pessoa, que deve estar sozinha na imagem. O indicado para conseguir um avatar similar a você é usar selfies e fotos de retrato com fundos variados.

A escolha de imagens, por sua vez, deve ser feita com variedade de expressões faciais e ângulos de cabeça, e elas devem ter boa qualidade de resolução.

Após a confirmação do pagamento, a ferramenta começa a gerar os avatares. O aplicativo demora cerca de 20 minutos para criar 50 avatares.

Os temas dos avatares são diversos: "Sci-fi", "Mystical", passando por "Stylish", "Adventure".

O aplicativo alerta, no entanto, para possíveis imprecisões e distorções no rosto do usuário.

Para minimizar a possibilidade de erros, a ferramenta aconselha o usuário a enviar o maior número de expressões e ângulos de rostos possíveis.