Léo Ceará celebra retorno ao time: 'Graças a Deus estou de volta'

O atacante Léo Ceará foi a novidade no time titular do Vitória, que venceu o Bahia por 2x0 no primeiro Ba-Vi da temporada, neste sábado (8), na Fonte Nova. Com ele em campo, o rubro-negro derrubou um tabu de 12 clássicos sem ganhar do rival.

Após o jogo, Léo comemorou o fato de estar de volta ao elenco, após ter ficado uma semana afastado por não chegar a consenso sobre a renovação do contrato, que termina em dezembro.

“Eu sou funcionário do clube, né? Tenho que obedecer ordens. Graças a Deus eu estou de volta, pude ajudar hoje a equipe e a gente saiu com a vitória. Estou muito bem representado em questão de empresários. Deixo com eles para resolver minha vida, creio que vão querer o melhor para mim. Então que eles (empresários e diretoria) conversem e se resolvam”, comentou o jogador. A expectativa é que a extensão do vínculo seja definida nos próximos dias.

Léo Ceará comentou também sobre o fato de ter jogado como ponta, tendo Júnior Viçosa de centroavante. “Onde o professor optar eu vou sempre querer ajudar, claro. Mas que fique claro que eu gosto de jogar na minha posição, de centroavante, como sempre joguei”.

O jogador de 23 anos entrou na vaga até então ocupada por Alisson Farias, que, lesionado, foi vetado do clássico.