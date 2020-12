Léo Ceará participou de 35,5% dos gols do Vitória na Série B

Depois de sofrer com uma fase turbulenta na Série B, o Vitória vive, enfim, sua tão sonhada sequência de resultados positivos. Já são cinco jogos de invencibilidade, com três triunfos e dois empates - incluindo a goleada de 4x1 sobre o Paraná, terça-feira (1º), em plena Vila Capanema. Ali, aliás, o Leão quebrou dois jejuns: pela primeira vez, ganhou fora de casa e venceu duas partidas seguidas.

Se o momento está bom, muito disso se deve a Léo Ceará. Nos 23 duelos em que esteve em campo, o camisa 9 balançou as redes adversárias 10 vezes. É, com folga, o artilheiro rubro-negro na segunda divisão. Atrás dele, aparece o lateral esquerdo Thiago Carleto, que já deixou o clube, com quatro gols.

O centroavante já marcou de pênalti, de perna direita, de esquerda, de cabeça. E também foi garçom, dando uma assistência. Dessa forma, teve participação direta em 35,5% dos gols do Vitória na competição - 11 dos 31 anotados pela equipe.

O desempenho de Léo Ceará em 2020 é melhor que no ano passado. Emprestado pelo rubro-negro ao CRB nas primeiras rodadas da Série B, o atacante precisou participar de 26 jogos para anotar os mesmos dez gols que conseguiu neste ano. Finalizou a edição de 2019 com 14 gols marcados. Agora, tem mais 13 partidas para superar esse número.

Além de bater a marca pessoal, o centroavante também superou o feito de Anselmo Ramon, camisa 9 e artilheiro do Leão na Série B de 2019. Nos 32 duelos que disputou, Ramon balançou as redes sete vezes. É uma média de 0,22 gol por jogo, quase metade da atual média de Léo Ceará: 0,43 por partida.

Vice-artilheiro

No ranking de artilheiros da segundona em 2020, apenas Caio Dantas, do Sampaio Corrêa, com 16 gols, está na frente de Léo. O atacante do Vitória, aliás, se tornou o segundo maior goleador da competição após botar duas bolas na rede na goleada sobre o Paraná.

“Muito feliz com os gols. Mais feliz ainda pela vitória, pela entrega da equipe”, comemorou o jogador após o fim da partida. Na rodada anterior, Léo Ceará também tinha sido decisivo: foi dele o segundo gol do Leão sobre o CRB, que decretou a virada rubro-negra por 2x1, no Barradão.

Ao longo da temporada inteira de 2020, Léo Ceará já botou a bola no fundo da rede 14 vezes em 32 jogos. Além dos 10 gols pela Série B, também marcou pela Copa do Nordeste (dois) e pela Copa do Brasil (dois).

A má notícia é que o contrato do jogador encerra ao fim da Série B, em janeiro, e já está certo que não será renovado.