Leo Dias leva choque ao vivo e grita de dor: 'Coisa absurda'; assista

O apresentador e jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles e da Jovem Pan, deu um susto em seus colegas de equipe nessa quinta-feira (3). Durante o programa ao vivo Tô na Pan ele, que estava online através de uma chamada de vídeo, acabou levando um baita choque e gritando de dor (veja abaixo).

Diretamente de sua casa na praia em Pernambuco, Leo entrevistava o cantor Belutti, da dupla com Marcos, quando, de repente, começou a chover e ventar bastante. O encontro das gotas com os equipamentos eletrônicos resultou numa descarga elétrica que pôde ser ouvida na situação.

“Acho que alguém levou um choque”, disse o sertanejo, após ver Dias aos berros, chacoalhando os braços. “Choque? Chama alguém! Acho que o Leo Dias tomou um choque, a gente vai ver o que é. Ele não pode tomar choque, a gente precisa dele para viver”, improvisou a também apresentadora, Lígia Mendes. “Essa cena pode virar meme”, analisou ela, em seguida. O próprio Leo, mais tarde, compartilhou o registro em seu Twitter, brincando com a situação: “Programa eletrizante”. Assista ao vídeo abaixo:

Veja a cena HILÁRIA em que @euleodias toma uma BAITA choque durante a gravação do Tô Na Pan! ????



Após certificar-se de que Dias estava bem, Belutti resolveu descontrair o clima e se recordou de um meme parecido, envolvendo outro jornalista, Lasier Martins. Ele levou um choque durante a cobertura ao vivo da festa da uva. Relembre.

Em conversa com o site de Hugo Gloss, Leo deu detalhes sobre como tudo aconteceu. “Estou morando numa praia no litoral de Pernambuco. A minha casa tem um gramadinho e esse quiosque onde eu estava, no vídeo. Eu desci, e fui fazer (o programa) na área externa da casa, mas estava ventando. Começou o programa, tranquilo, com ventania, só que o tempo foi virando, virando, já estava frio, e começou a chover. Então, mesmo eu estando coberto, a água vinha em cima do computador, do microfone. Quando fui limpar, levei um choque… o microfone não saia da minha mão! Eu nunca levei um choque tão forte na minha vida! Fiquei muito chocado, literalmente (risos)”, comentou o jornalista.

Apesar de ter encarado tudo na esportiva, Leo confessou que sentiu efeitos do choque até horas depois do acidente. “Pra você ter ideia do efeito, de tarde, eu senti dor na batata da perna! Efeito do choque! Olha que coisa absurda! Mas enfim, estou bem, graças a Deus foi só um susto. Ontem, pedi pra não exibir isso, mas pensei bem e falei: ‘É ridículo? É. Mas f*da-se. Passei por isso mesmo. Acontece nas melhores famílias, e eu estava trabalhando”, completou.