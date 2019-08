Leo, ex-dupla de Victor, anuncia fim do casamento de 14 anos

O cantor Leo Chaves, que fazia dupla com Victor, conseguiu provar que tudo entre ele e Tatianna Sbrana morreu. Após algumas noites estranhas e estranhamentos entre eles, o casamento de 14 anos chegou ao fim.

Em mensagem postada numa rede social, o sertanejo anunciou o término e refletiu sobre o tempo que passaram juntos. Ele e Tatianna tiveram três filhos: Matheus, Antônio e José.

"Em respeito a todos que nos acompanham, nesse momento acreditamos ser importante comunicar sobre nossa separação. Nosso casamento foi de sucesso sim, sorrisos e lágrimas, pódios e derrotas, tristeza e alegria, paz e crises, mas acima de tudo um aprendizado mútuo de vida. Trocamos, experimentamos e evoluímos. Vivemos juntos como casal 14 anos intensamente! Carrego imensa gratidão!", afirmou ele.

Na sequência, o cantor afirmou que o fim do relacionamento aconteceu de forma amigável. "Parece ser assim a vida, tudo dentro de um ciclo, e há momentos que mesmo por menos esperados que sejam, hão de serem aceitos. Então, decidimos de forma amigável e madura que nosso casamento chegou ao fim. No entanto, reafirmamos que a família que construímos é intocável, é um valor, para mim e para Tatianna, prioritário, inegociável e eterno".

"A partir de agora, nós seguiremos caminhos separados, e ao mesmo tempo juntos, pois estaremos sempre convivendo, unidos, em família, pela história que construímos com três filhos maravilhosos. Enalteço aqui a responsabilidade diante disso, independente de estarmos ou não casados. Continuamos amigos que se admiram e acima de tudo, se respeitam. Cabe-nos o esforço para sermos de forma honrosa, pais ainda melhores", completou.

Para finalizar, Leo Chaves agradeceu pelo carinho dos fãs. "Trata-se sim de uma escolha muito difícil e de um grande desafio administrar esse momento, mas a vida segue e hoje é o único dia que temos para vivermos da melhor forma, então seguiremos em frente! Agradeço o carinho dos fãs e da imprensa que sempre nos respeitaram, certos de que contaremos com eles novamente neste momento tão pessoal, de recolhimento e de contexto tão particular".

Já Tatianna contou que o casamento terminou há poucas semanas. "No início de agosto encerramos um ciclo do qual nasceram as maiores bênçãos e razões de nossas vidas: nossos filhos".