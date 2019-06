Léo Gomes é vendido ao Athletico, mas fica no Vitória até novembro

A venda do volante Léo Gomes ao Athletico-PR, que estava acertada desde maio, quando o Vitória contratou o zagueiro Zé Ivaldo e o meia Felipe Gedoz, acabou sendo “oficializada” na terça-feira (25). Na ocasião, o jogador de 22 anos teve a rescisão de contrato com o Leão publicada no BID da CBF.

No entanto, Léo Gomes ficará emprestado pelo rubro-negro paranaense ao baiano até o fim de novembro, quando termina a Série B.

Na venda, o Vitória manteve um percentual dos direitos econômicos do jogador, o que possibilita lucrar em caso de futura venda. O percentual e os valores envolvidos na negociação não foram divulgados pelos clubes, que ainda não oficializaram a negociação.

No entanto, o presidente Paulo Carneiro confirmou através das suas redes sociais. Ele explicou que o trâmite envolvendo a documentação relativa à transferência, que seria feito no final da temporada, foi antecipado em função da pausa na Série B provocada pela Copa América.

Zé Ivaldo e Felipe Gedoz estão emprestados na Toca do Leão até o final da temporada.



Interesse antigo

A primeira investida do Athletico-PR em Léo Gomes aconteceu em janeiro, ainda na gestão de Ricardo David. Na época, após o Vitória recusar o valor oferecido, o atleta acionou o clube na Justiça pedindo rescisão contratual, com alegação de atraso no pagamento de direitos de imagem.

O imbróglio fez o jogador ser afastado do elenco pela diretoria e, após ter o pedido de liminar indeferido, Léo Gomes retirou a ação trabalhista, pediu desculpas e voltou a ser utilizado.