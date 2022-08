Léo Gomes sobre estar no meio da torcida: 'Sensação maravilhosa'

Ele é titular absoluto do Vitória, mas estava longe das quatro linhas no dia da classificação ao quadrangular final da Série C do Brasileiro. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, Léo Gomes acompanhou o triunfo por 3x1 contra o Brasil de Pelotas na arquibancada do Barradão. No meio da galera, o jogador revelado pelo clube viveu uma experiência como torcedor.

"Foi uma sensação muito boa. Naquele momento, eu pude prestigiar meus colegas dentro de campo. Sei que quando a torcida canta, eles dão o máximo dentro de campo e foi importante. Foi uma sensação maravilhosa estar ali. Eu queria estar dentro de campo, mas na ocasião não pude e foi bem bacana ver ali da torcida", contou o volante nesta terça-feira (16), após treinamento na Toca do Leão.

Léo Gomes curtiu o momento, mas quer vivenciar todo o quadrangular final de dentro de campo. Ele vai reforçar a meiuca rubro-negra na estreia da segunda fase da Série C, domingo (21), às 16h, contra o Paysandu, no Barradão. "Eu prefiro estar dentro de campo. Com fé em Deus não vou tomar cartão e estarei dentro de campo para ajudar ao máximo", afirmou o jogador de 25 anos, que foi substituído por João Pedro.

Além do Paysandu, o Vitória também vai enfrentar Figueirense e ABC nesta fase decisiva. Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de cada um se enfrentarão para decidir o campeão. A outra chave conta com Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense.

Na primeira fase, o Vitória não perdeu para nenhum dos três adversários que vai encarar. Empatou com o ABC (2x2) e venceu Figueirense (2x0) e Paysandu (1x0). Todos os jogos foram disputados no Barradão. O bom retrospecto não faz Léo Gomes acreditar que o Leão terá vantagem diante dos rivais nesse novo momento.

"Muda a competição, muda o pensamento também. São times qualificados, de torcida também. Todos os jogos vão ser difíceis porque quem se classificou foi por mérito e as equipes são qualificadas. Temos que ter humildade, seguir trabalhando firmes e conquistar jogo a jogo", pregou o volante, que defendeu o Vitória em 16 jogos nesta temporada, todos como titular.

A meta 'jogo a jogo' é repetida frequentemente pelo técnico João Burse, que está invicto no comando do time. Em oito partidas, foram cinco vitórias e três empates, o que representa um aproveitamento de 75%. Antes dele, o rendimento da equipe era de apenas 33,3%. Para Léo Gomes, o treinador atuou muito além das quatro linhas.

"A parte principal que ele nos deu foi confiança. Ele é uma pessoa muito humana e sabe diferenciar o atleta e o ser humano. Quando ele chega para conversar, pra incentivar ou dar uma dura, ele sabe conversar. Ele passou essa confiança para a gente e o resultado está dentro de campo".

Com o apoio da torcida na arquibancada, Léo Gomes quer ajudar o Vitória dentro de campo a conquistar o acesso à Série B e até já projeta a permanência dele na Toca do Leão na próxima temporada. "Meu contrato com o Athletico-PR vai até o final desse ano. Eu tenho contrato de empréstimo com o Vitória até o final da Série C e, com certeza, acho que tem sim chance de eu ficar aqui para o ano que vem", vislumbrou.

Antes, Léo Gomes e o Vitória precisam ir bem diante de Paysandu, Figueirense e ABC. Após passar um tempo na arquibancada do Barradão, o volante ganhou uma dose extra de ânimo. "Lá de fora, pude ver o quanto eles torcem por nós, o quanto vibram. Isso só aumentou ainda mais minha vontade de dar ainda mais sangue por eles dentro de campo", prometeu.