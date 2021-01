Léo Kret pede justiça pelo primo, morto no Imbuí: 'Família destruída'

A ex-vereadora Léo Kret pediu justiça pela morte do barbeiro Lucas Souza de Araújo, 29 anos, morto no final de semana em um bar no Imbuí. Ela contou que o rapaz era seu primo.

"Para quem não sabe Lucas o Barbeiro que foi assassinado era meu primo, uma pessoa do bem, um rapaz trabalhador, que saiu com a família em um domingo de lazer e teve a esposa e a cunhada assediada e ainda foi morto com crueldade por esse assassino, por um marginal que se diz ser advogado, deixando 2 filhos e uma família destruída. Queremos justiça", escreveu em uma rede social.

Ela compartilhou um vídeo da mãe e da esposa de Lucas pedindo a prisão do suspeito, em meio a lágrimas. "Quero que ele seja preso para pagar o que fez com meu filho. Meu filho era trabalhador, vivia lutando para dar sustento à família dele. Esse homem veio destruir a vida do meu filho. Ele deu um tiro certeiro para matar meu filho. Meu filho estava todo perfurado, eu vi no caixão", diz a mãe de Lucas.

O acusado pelo crime, o advogado José Geraldo Lucas Júnior, 27 anos, se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã desta quarta-feira (27) e foi preso - ontem a Justiça decretou a prisão temporária dele e de um amigo, identificado apenas como Jean, que estava também no bar. Segundo a polícia, Jean buscou a arma e entregou para José Geraldo, que a usou para matar Lucas. Ambos alegam legítima defesa.

Prisão

No momento da chegada do acusado, houve muita comoção entre os familiares de Lucas - os pais, o irmão, a esposa e a cunhada estão no local. A mãe passou mal, desmaiou e precisou ser socorrida. A polícia acredita que Jean foi buscar a arma do crime e entregou a Geraldo. Ambos alegam que agiram em legítima defesa.

A esposa e a cunhada contam que o suspeito perseguiu as duas no banheiro do bar. Elas foram seguidas e assediadas insistentemente por José Geraldo, dizem. A partir daí, Lucas e o irmão, Lauro, interviram e uma discussão começou, mas sem agressões físicas. Os irmãos foram pagar a conta para ir embora do bar, mas o acusado não quis por fim à confusão. Ele saiu do bar e retornou, dando um soco em Lauro. Lucas entrou na frente do irmão, mas não teve tempo de reagir. O criminoso disparou contra Lucas e três tiros o atingiram, contam.

"Ele me deu um soco, eu fui agredido pelo assassino do meu irmão. Eu não fiz nada com ele, meu irmão não fez nada com ele, a minha esposa e a esposa de meu irmão não fizeram nada com ele. Quem fez foi ele. As câmeras estão lá", diz Lauro.

A esposa de Lucas também diz que ele não chegou a ter nenhuma reação. "Meu marido não teve tempo de fazer nada. Ele deu um tiro sem meu marido nem tocar nele. Ele veio de lá sorrindo, eu não vou esquecer. Ele premeditou tudo, tirou foto da gente", diz. Ela conta que entrou com a cunhada no banheiro para escapar de Geraldo, mas ele as seguiu.

Lucas morava em São Cristóvão e tinha uma barbearia em Pernambués. Ele.deixou uma filha de 8 anos e um de 4. A avó disse que os netos sentem a falta do pai e ainda não entenderam o que aconteceu. A família se sente insegura e teme que a prisão dos criminosos não dure muito tempo. "Ele tem a foto da gente, vai fazer alguma coisa com a gente. Não deixem ele fazer! Não deixem que essa prisão seja só por 30 dias! Eu tenho dois filhos, eles só têm a mim", dizia, em meio ao choro, a viúva.