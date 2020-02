Léo Santana desfila vestido de Alice no País das Maravilhas

Vestido de Alice no País das Maravilhas, ou melhor de "Alice GG", Léo Santana puxou o bloco As Muquiranas nesta terça-feira (25) de Carnaval, no circuito Dodô (Barra/Ondina). O look teve direito a peruca loira, vestidinho curto e até luvas.

"Quem ama as Muquiranas joga a mão pra cima!", pediu Léo, antes da resposta imediata do público. Em seguida, foi a vez de chamar o bloco para correr. "Preparou, apontou, vamos correr", cantou o anfitrião, que depois emendou com Contatinho, candidata a música do Carnaval.

Depois de puxar o trio, o pagodeiro segue para se apresentar no Camarote Club e a maratona não para por aí. Léo é uma das principais atrações do tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas (26), que tem concentração às 9h, em frente ao Farol da Barra.

