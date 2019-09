Léo Santana e Anitta lançam Contatinho; ouça

(Foto: Divulgação)

"Contatinho", single de Léo Santana e Anitta, foi lançada nesta sexta-feira (6) nas plataformas digitais. O baiano anunciou ontem que a novidade já estava chegando.

A música abre o novo DVD de Léo, batizado de "Levada do Gigante", que foi gravado no mês passado. Como esperado, "Contatinho" traz uma mistura da pegada funk de Anitta com o pagode dos hits de Léo.



A música foi apresentada pela primeira vez ao vivo neste show na Bahia e apareceu em outras apresentações. Fãs gravaram Léo cantando e por isso a canção já estava conhecida entre o público do cantor. O refrão diz “te liguei / deve estar ocupadinho / tudo bem / deve estar com outro contatinho”. Confira um vídeo gravado por fã: