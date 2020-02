Léo Santana será o 'homem do futuro' no Carnaval

A data oficial de início do Carnavalainda não chegou, mas para Léo Santana a festa já começou há bastante tempo. Seja pela aposta em Contatinho para a música da folia, que está em alta desde setembro do ano passado, ou por todo o planejamento de agenda e caracterização do artista, o 2020 de Léo começa muito agitado e repleto de novidades.

Os planos para a festa foram apresentados oficialmente na coletiva que aconteceu na tarde desta terça (18), no Mirante do GG, no Edifício Oceania. Pela primeira vez o artista entrou no seu próprio camarote, que é uma das novidades para este Carnaval. “Quem diria que eu um dia teria um camarote...”, disse o cantor.

Sobre a temática da festa, o pagodeiro apostou no “homem do futuro”, que faz uma referência à série de inovações que o artista faz em sua carreira, enquanto a humanidade também cresce para todos os lados: “Pensamos em algo do futuro, que dá a possibilidade de eu usar uns figurinos mais extravagantes”, contou o artista lembrando de fantasias mais alegóricas que já usou em tempos de Parangolé, por exemplo.

A apresentação do projeto aconteceu pouco tempo depois do bate-papo, quando o artista subiu no trio para comandar o Pipoco durante a noite, no sentido Ondina-Barra. E entre as canções que serão tocadas na avenida, Contatinho é a unanimidade.

Algumas das fantasias com tom futurista que Léo Santana usará durante o Carnaval 2020 (Foto: Reprodução)

Questionado se a música ainda tem força para brigar como destaque este ano, Léo afirma: “Contatinho já é uma realidade, não tem para onde correr”. E ainda lembrou quando Santinha levou o título em 2016, mesmo que tenha sido lançada dois anos antes. A parceria com Anitta “continua na boca do povo”. “Mas é sempre bom chegar no Carnaval com mais de uma música nesse nível”, completou, ao lembrar que Eu Não Vivo Sem Ela também está entre as mais tocadas.

E é carregado pelos hits deste Verão que Léo Santana enfrentará uma maratona de 16 shows em apenas uma semana. “Tenho muito mais shows para fazer do que contatinhos”, brincou. Além do Pipoco, o Gigante ainda se apresenta mais seis dias na capital, entre camarotes, blocos e os arrastões com a pipoca.

Confira a agenda do LS:

20/02 - Arrastão do LS (Campo Grande) / Camarote do Nana

21/02 - Bloco o Nana / Camarote Salvador

22/02 - Bloco do Nana / Camarote Villa Mix

24/02 - Pipoca do Gigante (Barra)

15/02 - Bloco As Muquiranas (Barra) / Camarote Club

26/02 - Arrastão Quarta de Cinzas (Ondina-Barra)

