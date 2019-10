Léo Santana vai fazer implante capilar: 'Tenho medo'

O cantor Léo Santana vai mudar o visual: já está com data marcada para realizar um implante capilar. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do 'O Dia', o procedimento será realizado por Davi Pontes e vai acontecer no dia 15 de outubro, em Fortaleza.

O baiano confirmou a Fábia que tem a data marcada, mas confessou que ainda se sente temeroso. "Sim, é verdade. Tenho um implante marcado, mas estou pensando em fazer. Tenho medo",

O pagodeiro falou também sobre o assédio que sofre dos fãs. "Eu sofro constante com assédio de quererem me beijar, me morder. Grotesco. As pessoas acham que só acontece com as mulheres. Não. E não é aquela coisa de fã. É assedio mesmo. Dá para perceber. Eu fico me esquivando e a minha equipe ainda me protege", contou.

A exposição de sua vida amorosa na imprensa o incomodou muito no início da carreira. "Quando eu comecei na carreira, saíram várias matérias sobre affairs, pegando fulana aqui, sicrana ali e isso me incomodou muito, porque as pessoas deixavam de falar sobre o meu trabalho. Hoje, eu tenho medo da exposição e fiquei mais precavido. Continuam falando de mim, mas não me incomodo mais", conta.