Leocovick volta e Vitória fica completo para enfrentar o Atlético

O técnico Agnaldo Liz está vivendo uma semana incomum para o calendário do futebol brasileiro: tem à disposição tempo livre livre só para treinamentos, ajustes e tentativas de aperfeirçoar o futebol apresentado pelo Vitória, terceiro colocado do Campeonato Baiano com oito pontos ganhos após quatro rodadas.

Para melhorar a semana, o rubro-negro sequer terá de viajar para fazer a próxima partida. O próximo jogo, contra o Atlético de Alagoinhas, é no Barradão, sábado (15), às 16h30. Se vencer, o Leão ultrapassa o próprio Atlético, que tem os mesmos oito pontos, e pode até assumir a liderança, que no momento está sob a posse do Bahia, com 11 pontos e um jogo a mais. Para isso, precisa ganhar por três gols de diferença.

O time de aspirantes treinou pela manhã nesta quarta-feira (12), na Toca do Leão, e Agnaldo recebeu uma boa notícia: recuperado de lesão, o lateral esquerdo Leocovick treinou normalmente com o resto do elenco e esse reforço significa que o treinador tem todo o elenco à disposição para o próximo desafio.

Em nota, a assessoria de comunicação do Vitória afirmou que a atividade teve como objetivo aprimorar o passe dos atletas rubro-negros. Além disso, Agnaldo Liz teve o auxílio de Flávio Tanajura em um treino tático com os jogadores de defesa. O Leão tem passado dificuldade no setor: sofreu cinco gols em quatro partidas. A defesa só passou em branco na estreia do Baiano, quando o Vitória venceu o Jacobina por 1x0 no Barradão, com gol de Nickson.

Depois disso, levou pelo menos um gol nas partidas contra Juazeirense (2x2), Fluminense de Feira (2x2) e Vitória da Conquista (2x1).