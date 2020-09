Leonardo DiCaprio faz campanha contra Jair Bolsonaro e a favor da Amazônia

Por meio do seu Twitter oficial, o ator Leonardo DiCaprio se manifestou na quarta-feira (9) a favor da campanha #DefundBolsonaro. A hashtag, em tradução livre, significa “desfinancie Bolsonaro” e foi iniciada por ativistas brasileiros; mas já tem ganhado prestígio internacional.

O astro ainda demonstrou estar a favor da causa ambiental mais uma vez; postando a tag #AmazonOrBolsonaro (Amazônia ou Bolsonaro) e #WichSideAreYouOn (De que lado você está). Leonardo DiCaprio também publicou um vídeo bem forte, voltado para a causa ambiental.

Na gravação, imagens de incêndios e cidades faziam relação direta com as queimadas na Floresta Amazônica. O vídeo é narrado por uma criança e fala da urgência em relação a essas queimadas. “Emergência! A Associação dos Povos Indígenas do Brasil pergunta a todos os cidadãos, governos e empresas ao redor do mundo. ‘De que lado vocês estão: Amazônia ou Bolsonaro?”.