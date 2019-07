Lesão na coxa direita tira Willian da final da Copa América

Willian não vai disputar a final da Copa América, no domingo (7), a partir das 17h, no Maracanã. O meia sentiu um incômodo no fim da partida contra a Argentina, na semifinal, e depois de exames nesta quarta foi detectada uma lesão no posterior da coxa direita.

O jogador se machucou ao tentar impedir um cruzamento na linha de fundo de Di Maria. Ele caiu no chão e só continuou na partida porque a Seleção Brasileira já tinha feito suas três trocas. Ao fim do jogo, saiu de campo andando com dificuldade.

Depois da realização do exame de imagem, Willian foi vetado pelo departamento médico por conta do curto tempo de recuperação para o grau da lesão.

Até agora, ele é o único desfaque de Tite para a final. Filipe Luís e Fernandinho, que já foram relacionados contra a Argentina, seguem à disposição.

Willian foi o último convocado do Brasil para a Copa América, no lugar de Neymar, que se lesionou na reta final de preparação. O meia entrou em quatro das cinco partidas da seleção, funcionando como 12º jogador para Tite.