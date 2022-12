Lesionado, Neymar segue ex de Luan Santana e bilionária Bruna Adibe nas redes

Neymar se recupera de uma lesão no tornozelo desde a semana passada, quando se machucou durante jogo do Brasil na Copa do Mundo. Mas isso não o impediu de atualizar suas redes, e o craque passou a acompanhar Jade Magalhães, ex-noiva de Luan Santana, e a herdeira bilionária Bruna Adibe Marques no Instagram.

Bruna faz parte da família de empresários do ramo farmacêutico, que investiram pesado em divulgação na Copa com a Cimed. Atualmente no Catar, ela soma mais de 100 mil seguidores e é seguida por Jade Picon, Camilla de Lucas, Kerline Cardoso e pela influenciadora Vanessa Lopes.

O rosto mais conhecido da lista é a ex-noiva de Luan Santana, Jade. O cantor e ela começaram a namorar na adolescência deles, e o relacionamento teve fim em 2020. As informações são do Extra.

Modelo com mais de 1 milhão de seguidores, ela já retribuiu o "follow back".