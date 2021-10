Leticia Bufoni estará no BBB? Skatista brinca com possibilidade

Estaria Letícia Bufoni, seis vezes campeã do X Games, se preparando para participar do Big Brother Brasil? Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, a skatista foi convidada para participar da próxima edição do reality, que começa em janeiro do ano que vem. Mas será que ela toparia? A atleta brincou sobre a possibilidade.

Um fã perguntou se Leticia estaria pretendendo ficar confinada em algum lugar no Brasil. "Hmm será que vai ser aí ou aqui?", respondeu a skatista, que mora nos Estados Unidos. A mensagem causou euforia dos fãs, que já planejam mutirão para ajudar a atleta.

Pouco depois, ela brincou novamente com a ideia, e 'impôs' uma condição para entrar no BBB 22. "Será que pode levar Redbull para a casa? Se não puder, eu nem vou" e riu, fazendo alusão ao energético pelo qual é patrocinada.

Hmm será que vai ser aí ou aqui? ???? https://t.co/uujmu3tjn6 — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) October 20, 2021 Será que pode levar Redbull pra casa???? Se n puder eu nem vou ???? — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) October 20, 2021

Desde a edição do BBB20, o reality conta com um grupo chamado Camarote, uma ala de famosos. Entre eles, as influencers Bianca 'Boca Rosa' Andrade e Rafa Kalimann, a cantora Manu Gavassi e dois atletas: o ginasta Petrix Barbosa, ouro no Pan de 2011, e o surfista Lucas Chumbo.