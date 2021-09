Letícia Bufoni vaza número de Ítalo Ferreira na web: 'Fiz merda'

Leticia Bufoni cometeu um vacilo com o amigo Italo Ferreira nesta segunda-feira (13). A skatista divulgou sem querer nas redes sociais o número de telefone do surfista, campeão olímpico em Tóquio.

A atleta logo percebeu e apagou o post em seguida, mas os internautas foram mais rápidos e salvaram (e compartilharam) a imagem.

Na publicação, Leticia aparecia chamando Italo, que disputa as finais da WSL no Havaí, para uma ligação de vídeo. Ela, porém, esqueceu de borrar o contato do surfista, e acabou vazando para os seguidores.

Minutos depois, a skatista confessou o erro, e pediu que os internautas não ficassem mandando mensagem para Italo.

"Fiz merda! Pqp", escreveu. "Mó mancada! Deixem o menino em paz... Se não ele me mata hahaha", completou.

Leticia também pediu desculpas ao surfista... que respondeu admitindo que teve que trocar de número. Italo ainda cobrou dois skates a amiga e mostrou o resultado do vazamento: 660 mensagens novas.