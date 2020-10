Leticia Kaplan, filha do jornalista Bob Fernandes, morre aos 24 anos

A advogada Leticia Kaplan Fernandes, 24 anos, filha do jornalista Bob Fernandes, morreu neste sábado (10) vítima de um câncer.

O também jornalista Juca Kfouri postou um texto lamentando a perda de sua vizinha, em São Paulo. “Pertinho de minha casa vivia um sol. Leticia Kaplan Fernandes, já formada advogada com louvor pela Fundação Getúlio Vargas e um brilhante futuro pela frente. Agora há pouco, porém, o sol se pôs. Muito cedo, aos 24 anos”, iniciou ele, em seu blog no portal Uol.

“Deixa despedaçados outro sol, mais jovem ainda, a irmã Luana, a mãe Ana e o pai Bob Fernandes. E todos nós, cujas vidas nunca mais serão iguais”, completou.

Nascido em São Paulo, Bob Fernandes viveu muitos anos na Bahia e sempre que possível, retorna. Aqui, recebeu o título de cidadão baiano da Assembleia Legislativa.

Ele mantém um canal no YouTube atualmente no qual trata, principalmente, de temas políticos nacionais.

Tricolor, é autor do livro ‘Bora Bahêeea, A História do Bahia contada por quem a viveu’, lançado em 2003.

O perfil oficial do clube lamentou a perda, em mensagem ao torcedor ilustre. “Nossa solidariedade aos familiares e amigos de Leticia Fernandes, filha do jornalista Bob Fernandes, sócio do clube e autor do livro "Bora Bahêeea! - A História do Bahia Contada por Quem a Viveu", lançado em 2003. Leticia se torna mais uma estrela tricolor, aos 24 anos”, publicou o perfil do clube no Twitter.

O senador Jaques Wagner também lamentou a morte da advogada. “Eu e Fátima recebemos com enorme tristeza a notícia da partida prematura, aos 24 anos, de Leticia, filha do amigo jornalista Bob Fernandes. É desolador q uma jovem com tanto futuro tenha sua vida abreviada. Desejamos q Deus conforte Bob, Ana e Luana, com quem nos solidarizamos”, postou, também no Twitter.

Na mesma rede social, a jornalista Milly Lacombe expressou suas condolências. “Meu sobrinho me liga aos prantos. Ele era amigo da filha do Bob Fernandes que morreu hoje. Que meu colega atravesse o luto e saia ainda maior e mais potente do lado de lá dessa estrada tão enormemente dolorosa, escura e fria. E que Leticia faça a sua travessia de forma grandiosa”, declarou.