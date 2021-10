Letieres Leite morreu de insuficiência respiratória por conta da covid-19

O maestro Letieres Leite morreu por insuficiência respiratória depois de testar positivo para covid-19, segundo determinou exame no Instituto Médico Legal (IML). O instrumentista morreu na quarta-feira (27), aos 61 anos, em sua casa em Salvador.

Segundo familiares disseram à TV Bahia, o maestro estava se tratando em casa depois de ser diagnosticado com a covid. Ele sofria de asma crônica e fazia uso de remédio inalatório.

Letieres já tinha completado o ciclo vacinal e tomado a dose de reforço. Vale destacar que não existe vacina que protege 100% contra nenhuma doença. Os imunizantes reduzem riscos de infecção, hospitalização e morte, especialmente depois do ciclo finalizado com a segunda dose.

O corpo do artista foi liberado no final da manhã de hoje do IML. Uma cerimônia de cremação acontecerá no Cemitério Bosque da Paz hoje à tarde, restrita para familiares, também por conta dos protocolos contra disseminação da covid-19.

Carreira na música

Letieres artista era arranjador, compositor e também instrumentista. Ele comandava a Orkestra Rumpilezz, criada por ele.em 2006.

O maestro tinha uma trajetória que vai da música instrumental à MPB. Muitos artistas e figuras famosas prestaram homenagem ao instrumentista, que além de comandar a Rumpilezz, era instrumentista e gravou com muitos artistas das cenas local e nacional.

Muitos artistas e políticos lamentaram a morte de Letieres ontem. Ivete Sangalo, com quem Letieres trabalhou por 12 anos, como músico e arranjador, postou uma sequência de fotos em que aparece ao lado do maestro. "Meu amigo genial! Letieres Leite. Só aprendi coisas maravilhosas convivendo com você A Deusa música nos uniu e me presenteou com essa alma linda que é a sua. Estou triste por sua partida. Não esquecerei jamais as inúmeras contribuições à música e à minha carreira, pois o seu talento é poderoso demais. Nossas viagens e nossos segredos ????. Te amo maestro, por tudo e por nossa amizade eterna .Siga em paz"".

"É muito difícil falar de alguém que a gente quer bem e admira. Que trouxe tanta beleza e novidade. Criador do Rumpilezz, músico, arranjador e produtor musical talentosíssimo. Hoje é dia de chorar a partida de Letieres Leite e agradecer pelo seu legado. #letieresleite", escreveu Daniela Mercury.

O rapper Emicida compartilhou uma homenagem emocionada ao maestro. "Meu amigo e mestre Letieres Leite, nos deixou hoje. Meu peito está em frangalhos. Olhos cheios de água e uma saudade que a partir de agora, só aumenta. Obrigado por todas as aulas mestre. Não estou acreditando", escreveu, ao lado de uma foto de Letieres.