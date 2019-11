Lexa fala sobre desentendimento com Pitty: 'Está tudo certo'

A cantora Lexa publicou vários stories em seu Instagram comentando sobre um desentendimento entre ela e a cantora baiana Pitty. Tudo teria começado após críticas de Lexa direcionadas à equipe da outra artista.



Lexa e Pitty participaram de um evento em São José dos Campos, com Lexa entrando logo após a cantora. Durante o show Lexa acabou fazendo críticas à equipe de Pitty após ter sido retirada da onde estava por seguranças."Machistas não passarão"



Em postagens no Instagram sobre o assunto, Pitty negou que seus seguranças tenham expulsado Lexa e que a cantora deveria tê-la procurado diretamente. Segundo a cantora de rock, tudo teria sido um "mal entendido".



Ainda sobre o assunto, ontem, 17, Lexa publicou vários stories em que fala que conversou com Pitty e que a questão estaria resolvida. "Eu quero deixar mais uma vez muito claro: eu só fiz isso porque eu faria por qualquer outra pessoa. Ela também é feminista, ela também entende, compreende, respeita… é isso. Foi só mais um recado para que os homens respeitem as mulheres. Entre eu e a Pitty está tudo certo, parem de brigar, já morreu esse assunto", comentou.



O E+ entrou em contato com a assessoria de Pitty, que informou que a cantora "não irá mais falar sobre esse assunto".