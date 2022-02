LG atualiza Filmmaker Mode para nova temporada de Maravilhosa Sra. Maisel

Vocês sabem que os cineasta são um tanto 'caprichosos' com suas criações, sejam elas feitas para a telona de cinema ou para a 'telinha´das TVs. A LG possui um recurso especial em alguns dos seus televisores que faz com que o espectador assista séries filmes do jeito que os realizadores pensaram.

O Filmmaker Mode, esse recurso, foi atualizado pela empresa coreana com exclusividade para os fãs do Amazon Prime Video, por ocasião do lançamento da nova temporada da série Maravilhosa Sra. Maisel. Assim, se os usuários assim quiserem, a funcionalidade presente em TVs 4K e 8K da LG será ativada automaticamente.

De acordo com a marca, dentre os ajustes do Filmmaker Mode, "está a desativação de configurações de processamento de imagem, para evitar que o conteúdo pareça menos natural ou que não sejam exibidos nas configurações que seus diretores planejaram. Assim, as proporções da tela, as cores e as velocidades originais dos quadros são mantidas, o que garante uma experiência mais autêntica".