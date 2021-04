LG decide deixar mercado de celulares; fábrica no Brasil deve ser afetada

A LG anunciou na noite deste domingo (4) que vai deixar o mercado de celulares. A empresa sul-coreana não vai mais produzir smartphones, dizendo em nota que teve um prejuízo bilionário neste setor, onde já não consegue mais ser competitiva em meio a marcas como Apple, Samsung e Motorola.

No Brasil, a LG fica na terceira posição entre os maiores fabricantes, atrás de Samsung e Motorola, e tem uma fábrica em Taubaté (SP), com cerca de 400 empregados no setor de celulares. A unidade também fabrica monitores. Ainda não está claro qual vai ser o destino da fábrica, mas ela deve ser afetada pela decisão.

Os trabalhadores da divisão de celulares da fábrica de Taubaté aprovaram estado de greve em 26 de março. Diante de incertezas e rumores, na ocasião, eles queriam diálogo com a empresa.

A LG diz no comunicado que vai informar "de forma aberta e transparente" seus próximos passos. Diz que seguirá todos os compromissos jurídicos, ou seja, deve continuar prestando garantia e suporte aos celulares já vendidos.

Apesar do recuo na área de smartphones, a LG continua em vários setores da tecnologia - no Brasil, é destaque na venda de TV.

Leia a nota na íntegra:

“Desde o segundo semestre de 2015, o nosso negócio global de celulares tem sofrido uma perda operacional por 23 trimestres consecutivos, resultando em um acumulado de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares até o final de 2020.

Depois de avaliar todas as possibilidades para o futuro do nosso negócio de celulares, o Headquarter Global decidiu por fechar esta divisão a fim de fortalecer sua competitividade futura por meio de seleção e foco estratégico.

Como uma companhia que valoriza profundamente a contribuição de cada funcionário, cliente e parceiro LG, nós comunicaremos de forma aberta e transparente durante este processo, buscando uma abordagem justa e pragmática, enquanto atendemos as obrigações jurídicas.

É com tristeza que compartilhamos esta notícia com os nossos clientes e parceiros que ao longo de todos estes anos nos demonstraram confiança e nos deram apoio.

A LG Electronics do Brasil agradece vocês e irá se concentrar fortemente em seus negócios de modo a continuar a fornecer produtos e serviços inovadores que tornarão a vida melhor.”