“Licença social” é a grande prioridade do setor mineral

As estratégias de ESG – que envolvem as políticas de atuação nas áreas de meio ambiente, social e de governança das empresas – passaram a ocupar um papel central na definição dos projetos de financiamento da mineração. Cada vez mais, o impacto gerado pelas operações está se tornando um fator de atenção por parte das instituições de crédito, ao lado de questões operacionais e financeiras. E ainda que não haja um documento por escrito para ela, a “licença social” é cada vez mais a prioridade para a mineração brasileira.

Eduardo Ledsham, presidente da Bamin, contou que logo no primeiro banco em que a empresa foi buscar uma linha de crédito as primeiras perguntas foram voltadas para as ações na área de ESG. “A mineradora foi desafiada a apresentar o seu capítulo de ESG, para só depois mostrar outras características. ESG já exige um comprometimento com a sociedade”, ponderou durante a participação em um painel sobre captação de investimentos no setor mineral durante a Exposibram 2022, ontem em Belo Horizonte.

“Um projeto que corta 22 municípios exige uma transparência muito grande. Hoje não se consegue passar por nenhum banco sem responder sobre o assunto”, destacou. Para Ledsham, não se trata apenas de uma burocracia, mas da ideia de “gerar um crédito social, mostrar o compromisso com meio ambiente, sociedade e governança”.

Ele lembrou apontou que a captação de recursos é uma etapa extremamente crítica para as empresas do setor mineral por conta de características próprias da atividade, como prazos de licenciamento, por exemplo. “A Bamin está há 16 anos no país. A palavra que nos define é resiliência. Foram 7 anos para ter uma licença no Porto Sul. Muito tempo para ter concessão da ferrovia (de Integração Oeste-Leste, Fiol)”, lembrou. Por outro lado, concluiu, “isso nos deu tempo para mitigar uma série de riscos”.

O presidente da Bamin disse que explicar para os investidores a volatilidade que existe no Brasil é um outro desafio. “Estamos nos tornando cada vez mais previsíveis, mas de vez em quando surge a notícia da possibilidade de mudanças na legislação dos royalties”, exemplificou.

Ledsham cita como exemplo a mudança na estrutura de armazenamento de rejeitos da mina. “Nós acabamos de substituir o modelo de nossa barragem, que era seguro, por um outro ainda mais seguro. Fizemos um investimento de três anos para mostrar que vamos investir sempre o máximo em segurança”, afirma. Segundo ele, hoje a preocupação de quem investe ou financia está sem saber o que está sendo feito além das condições básicas estabelecidas.

“A gente explicou para o investidor institucional que a lei não exige uma mudança da barragem, mas há uma licença social e institucional que pede isso. Nós precisamos dessa licença social para ter tranquilidade na operação”, explicou.

Eduardo de Come, diretor-executivo de Finanças – Ero Brasil, que controla empresas no setor mineral, entre elas Mineral Caraíba, que produz cobre em Jaguarari, contou que as fontes de recursos tradicionais para investimentos por vezes são complicadas para o setor mineral. Por isso, a empresa optou por oferecer como garantia de uma operação de crédito parte do seu portifólio mineral. “O modelo tradicional transforma as incertezas naturais da mineração em maiores custos nos financiamentos”, diz.

