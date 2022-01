Licitação vai escolher empresa que administrará nova base náutica de Itaparica

Consolidado como importante polo turístico da Baía de Todos-os-Santos, o município de Itaparica passa a contar com uma completa e moderna base náutica, que substitui a antiga marina. Foram investidos quase R$ 13 milhões, com recursos do programa Prodetur, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para impulsionar o turismo das águas na região. Com a inauguração da obra em Itaparica, no último sábado (22), o próximo passo será a abertura da licitação para a escolha da empresa privada que vai administrar o equipamento. Mas já está disponível a atracação de barcos, com serviço de vigilância.

A obra foi entregue pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA). A base náutica dispõe de rampas móveis, cais de atracação flutuante, sede administrativa, posto de combustível e espaços para lojas, restaurante e lanchonete. São 36 vagas secas na área aberta e píeres com 114 vagas molhadas para embarcações. Em parceria com a população e os navegadores, a Setur-BA vai desenvolver ações socioambientais na localidade.

"A partir de hoje, começa um novo ciclo no turismo náutico da Bahia, com a oferta desse equipamento de padrão internacional, que pode ser comparado aos melhores do mundo. Essa é a primeira entrega do Governo do Estado, de um conjunto de 12 intervenções de infraestrutura turística e ações nas áreas da cultura e meio ambiente, para fomentar a economia regional", ressaltou o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar.

Representando o trade turístico, o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), seção Bahia, Jean Paul Gonze, falou em parceria. "A Abav vai divulgar esse equipamento, que chega em um momento importante para o turismo, com o reaquecimento das atividades. Parabéns ao governo pelos investimentos em infraestrutura náutica". Estiveram presentes também o comandante da Capitania dos Portos, capitão Paulo Gonzales; e o prefeito de Aratuípe, Professor Tone.

"Agora, o nosso município passa a ser um destino superqualificado no turismo náutico, o que abre caminho para outros atrativos que oferecemos, como a história, tradições e gastronomia. Esse movimento de visitantes vai gerar mais emprego e renda nas comunidades ", comemorou o prefeito de Itaparica, Zezinho Oliveira.