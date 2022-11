Líder comunitário é morto a tiros em Paripe

O líder comunitário Valdemar Marinho Santos Filho, conhecido como Júnior Marinho, foi morto a tiros na porta de casa. O crime aconteceu no início da manhã deste domingo (6), no bairro de Paripe.

Nelsinho Fontes, liderança na região do Subúrbio Ferroviário, lamentou a morte de Marinho. "Que Deus conforte toda família e amigos !!! Meus sentimentos a todos !!! Que Deus na sua infinita bondade o receba de braços abertos !!!", escreveu, no Instagram.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 19ª CIPM foi acionada para atender um chamado de um corpo com ferimentos por disparo de arma de fogo, na Rua Gelo Bahia. Os policiais isolaram o local para a realização de perícia. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para adoção das providências cabíveis e remoção do corpo.

Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe do Silc/DHPP foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e agendou oitivas. A 3ª DH/BTS vai apurar a autoria e motivação do crime.