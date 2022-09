Líder de facção baiana é preso em operação conjunta no estado de Sergipe

O líder de uma facção baiana, que não teve a identidade divulgada, foi preso na noite de segunda-feira, na cidade de Aracaju, capital de Sergipe. A prisão foi efetuada em uma ação conjunta entre equipes das Polícias Militares da Bahia (PMBA), de Alagoas (PMAL), de Sergipe (PMSE) e da Polícia Civil da Bahia (PCBA). A operação, que contou com ações dos Comandos de Policiamento da Região Leste (CPRL) e Especializado (CPE), do 14º BPM, do DHPP, da 4ª Coorpin, culminou na localização e apreensão do homem que é natural do município de Santo Antônio de Jesus, onde fundou um grupo criminoso com ramificações fora do estado.

De acordo com informações levantadas, embora não residisse na Bahia há mais de 10 anos e houvesse registros de sua passagem por Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Sergipe, o homem permanecia liderando a facção que atuava no recôncavo baiano, suspeita de diversos crimes como tráfico de drogas e homicídios. O indivíduo foi preso por guarnições da PMSE que cumpriam mandado de prisão oriundo da vara criminal de Santo Antônio de Jesus.

“Com essa ação, conseguimos juntamente com as demais forças de segurança envolvidas, dar uma resposta contundente e garantirmos ainda mais tranquilidade às populações da Bahia, de Alagoas e de Sergipe. A prisão do líder de uma das maiores facções do estado é o ápice de uma série de ações desencadeadas desde o mês de agosto e que resultaram em outras prisões, apreensões de armas de fogo, incluindo um de fuzil, veículos e grandes quantidades de drogas que estavam enterradas e foram encontradas pela polícia. A mensagem que estamos transmitindo é de que a instituição não descansa na proteção da comunidade”, conclui o tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14º BPM.