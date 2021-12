Líder espiritual é preso no Paraná por prometer cura através do sexo

Um homem, que se apresentava como líder espiritual, foi preso por manter relações sexuais com suas seguidoras com a promessa de cura. A prisão ocorreu nesta terça-feira (30), em Maringá, norte do Paraná.

Em entrevista ao g1, o delegado do caso, Rodolfo Vieira, explicou que o suspeito foi preso preventivamente e deve responder por violação sexual mediante fraude, importunação sexual e assédio sexual.

Todas as vítimas apresentavam alguma vulnerabilidade, seja por idade, classe social ou por dificuldade momentânea, como um problema de saúde. Sete mulheres, entre elas uma adolescente, foram ouvidas e relataram histórias parecidas à polícia.

“Uma vez identificada essa vulnerabilidade, ele oferecia uma revolução espiritual, um tratamento para esse problema, de uma maneira que ele, como líder supremo dessa cultura e como ‘mestre de ventre’, poderia mediante a conjunção carnal passar essa energia, que iria melhorar e curar essas vítimas", disse o delegado.

Em interrogatório à polícia, o líder espiritual negou os crimes.

“Ele não confessou, ele negou. Ele falou que nunca praticou nenhum ato sexual durante o ministério da religiosidade dele. Porém, foram ouvidas várias vítimas e várias testemunhas, os relatos são bem similares, com detalhes que causam bastante confiança, tanto que o juiz deferiu uma medida grave, que é uma prisão preventiva, com base nesses depoimentos."