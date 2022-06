Liga das Nações: veja resultados e programação da primeira rodada

Na tarde desta quinta-feira (2) Espanha e Portugal se enfrentaram pela primeira rodada da Liga das Nações da Uefa, temporada 2022/23. O clássico europeu, disputado em Sevilla, na Espanha, terminou empatado em 1 a 1. O atacante Morata abriu o placar para os donos da casa aos 25 minutos da primeira etapa. O empate veio só no fim segundo tempo, com gol de Ricardo Horta.

As duas seleções estão no grupo 2, junto com Republica Tcheca e Suíça. Essas duas seleções também se enfrentaram nesta quinta-feira, com vitória da República Tcheca por 2 a 1. Jogando em casa, no Sinobo Stadium, em Praga, os tchecos saíram na frente com o gol de Jan Kutcha e Okafor empatou para a Suíça ainda no primeiro tempo. Mas na segunda etapa o meia Sow marcou contra e fechou o placar.

A Suíça é uma das adversárias do Brasil no grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia e Camarões.

Na quarta-feira (1), Polônia e País de Gales fizeram a partida de abertura da Liga das Nações, com vitória dos poloneses também por 2 a 1.

A Liga das Nações é disputada por 55 seleções europeias, dividias em quatro divisões. Na Liga A são quatro grupos com quatro seleções, classificando a primeira de cada um deles para a disputa de mata-mata até o título. As quatro piores são rebaixadas de liga. Nas divisões B e C também têm 16 equipes no formato de acesso e queda. Apenas a Liga D conta com sete equipes.

A seleção de Portugal foi a primeira campeã da Liga das Nações, em 2018/19, e jogou a final contra a Holanda. Depois foi a França, em 2020/21, que derrotou a Espanha.

Confira os jogos deste fim de semana na Liga A

Rodada 1

Bélgica x Holanda: Sexta-feira (15h45) | Transmissão no SporTV

França x Dinamarca: Sexta-feira (15h45) | Transmissão na ESPN

Croácia x Áustria: Sexta-feira (15h45) | Transmissão no Star+

Itália x Alemanha: Sábado (15h45) | Transmissão no SporTV

Hungria x Inglaterra Sábado (13h) | Transmissão na ESPN

Rodada 2

Rep. Tcheca x Espanha: Domingo (15h45) | Transmissão na ESPN

Portugal x Suíça: Domingo (15h45) | Transmissão no Star+