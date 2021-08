Liminar suspende reunião que poderia afastar Paulo Carneiro do Vitória

A reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Vitória, que estava marcada para a próxima segunda-feira (23), está suspensa. Cinco conselheiros conseguiram na Justiça uma liminar para impedir a assembleia, ao menos temporariamente.

A informação foi publicada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO. A reunião havia sido convocada para a apresentação e votação do parecer da Comissão de Ética acerca do relatório da Comissão Especial, montada para investigar a gestão de Paulo Carneiro. Nos bastidores, acredita-se que o parecer poderá culminar no afastamento do dirigente.

De acordo com o documento, os conselheiros que entraram com a ação foram Erasmo Nascimento, Luã de Almeida, Daniel Nascimento Novaes, Joel Soares e Silva e Márcia da Conceição Silva. A decisão é do juiz Tardelli Boaventura.

Na liminar, os conselheiros alegam que não tiveram "acesso prévio ao parecer da Comissão de Ética", e que somente o faria na reunião de segunda-feira.

O juiz afirma, na decisão, que o regimento do clube determina acesso prévio ao parecer da Comissão de Ética. Desta forma, Tardelli Boaventura deferiu o pedido de liminar e a suspensão imediata da reunião, com proibição da leitura do parecer e qualquer deliberação sobre a matéria. Em caso de descumprimento, a pena é de R$ 100 mil.

Foi determinado que a leitura de parecer da Comissão de Ética só se dará após os membros do Conselho Deliberativo obtiverem acesso prévio, com prazo mínimo de sete dias.