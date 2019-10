Limpeza de óleo em praia de Pernambuco conta com ajuda de detentos

Detentos da Penitenciária Agroindustrial São João, na Ilha de Itamaracá, Região Metropolitana do Recife (RMR), estão ajudando na limpeza do óleo na orla da cidade, atingida pela substância nesta quinta-feira (24)). O grupo que atua na ação é formado por cerca de 50 detentos que cumprem pena no regime semiaberto. Com o trabalho no litoral pernambucano, todos os reeducandos envolvidos na ação terão seu tempo de pena reduzidos.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco e do setor de Planejamento do Estado, para cada três dias trabalhados na limpeza das praias, um dia será diminuído da pena dos detentos.

(Foto: Tião Siqueira/JC Imagem)

Nessa quarta-feira (23), os reeducandos também auxiliaram os órgãos públicos e voluntários na limpeza da praia de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Para

trabalhar no local, eles receberam equipamentos de proteção como calças, botas, luvas e máscaras.

Ressocialização

Também na terça, o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Pedro Eurico, armou que além da ajuda na limpeza das praias, a iniciativa é uma oportunidade de ressocialização para os reeducandos.

"A gente viu a necessidade e o diretor do presídio conversou com os detentos. Eles tão no regime semiaberto e concordaram imediatamente. É importante para quebrar esse preconceito da população e fortalecer readequação na sociedade deles. Eles estão pagando a pena deles e precisam de oportunidade aqui fora", ressaltou o secretário.

Novas praias afetadas

Após o óleo chegar na praia do Janga, pequenas manchas da substância foram encontradas no principal destino turístico do Litoral Norte de Pernambuco, a Ilha de Itamaracá, Região Metropolitana do Recife (RMR). Manchas também foram registradas na praia do Forte, em Pau Amarelo, em Paulista, também na RMR, na manhã desta quinta-feira (24).