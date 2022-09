Limpurb monta esquema especial de limpeza para as eleições em Salvador

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) montou um esquema especial de limpeza para o próximo domingo (2), quando ocorrerá o primeiro turno das eleições 2022. Mais de 2,4 mil agentes de limpeza estarão distribuídos nos 475 locais de votação, realizando a varrição, coleta e serviços complementares.

Além disso, para dar suporte operacional serão utilizados 96 equipamentos entre caminhões compactadores, caminhões de carroceria aberta, caçambas e até mesmo um barco. O serviço de varrição será dividido em dois turnos: no matutino, com início às 7h até as 14h, e no vespertino/noturno, das 15h às 21h.

“Para definir nosso planejamento operacional foi realizado um mapeamento de todas as localidades para votação e a partir disso, estipulamos o quantitativo de agentes de limpeza que atuarão em cada local. A ajuda da população é essencial para garantir que nossa cidade permaneça limpa após as eleições”, destaca o presidente da Limpurb, Omar Gordilho.

Nas eleições de 2020 foram recolhidas 150,62 toneladas de resíduos. Já em 2018, mais de 80 toneladas de resíduos foram coletadas após o pleito eleitoral.

Escolas

Também devido à eleição no domingo (2), a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informa que, das 428 unidades de ensino da rede municipal, 184 serão locais de votação.

As escolas estarão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a partir da manhã desta sexta-feira (30), ou seja, não haverá aula nessas unidades. Na segunda-feira (3), as atividades escolares serão retomadas normalmente.