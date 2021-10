Limpurb pinta caminhões por conta do Outubro Rosa: 'Um toque de cuidado'

Quatro caminhões de lixo cor-de-rosa começarão a circular em Salvador a partir desta sexta-feira (8) como parte da campanha Outubro Rosa, que visa conscientizar a população a cerca do câncer de mama e colo de útero. A iniciativa é da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) em parceria com a Prefeitura.

O tema escolhido para este ano é “Um toque de Cuidado” e tem o objetivo de sensibilizar as mulheres para a necessidade de realizar o autoexame e obter um diagnóstico precoce.

"A Limpurb escolheu o tema 'Toque de Cuidado' para sensibilizar a mulher para realizar o autoexame de toque. Então os caminhões vão passar pela cidade transmitindo essa mensagem", disse Omar Gordilho, presidente da Limpurb

Além disso, durante todo o mês de outubro, as agentes de limpeza usarão um fardamento especial, também na cor rosa.

A cerimônia de entrega dos equipamentos estilizados ocorreu na tarde desta sexta e também contou com a presença da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, que falou sobre a importância da campanha.

"Quando você coloca um caminhão que vai rodar a cidade inteira, conseguimos levar essa mensagem para todas as mulheres, inclusive de modo inclusive não verbal. As pessoas começam a perguntar, pesquisar, tentar entender o tema, e acabam se apropriando do assunto", comemorou a vice-prefeita.

A gari Marli Pereira da Conceição , 55, comemorou a chegada dos caminhões e dos uniformes cor-de-rosa. "Eu achei muito importante participar dessa ação. Que esses caminhões sejam um incentivo para que as mulheres façam o autoexame. Quanto mais rápido o diagnóstico, maior serão as chances de cura."

A opinião é compartilhada pela colega Liliane Nascimento Santos, 37. "É importante para incentiver as mulheres a fazer o autoexame. Quando o caminhão passar que seja um lembrete para que elas tenham esse toque de cuidado e façam o quanto antes os exames preventivos."

A ação faz parte do calendário da Limpurb e acontece todos os anos. Ao longo do mês, todas as funcionárias participarão de palestras sobre a saúde da mulher.

Campanha

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama.

No Brasil, em 2020, cerca de oito mil casos de câncer de mama tiveram relação direta com fatores comportamentais, como consumo de bebidas alcoólicas, excesso de peso entre outros.