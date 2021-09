Limpurb promove ações no Jardim de Allah e em Boa Viagem

Em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza, celebrado no próximo sábado (18), a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador realizará duas ações de impacto, que fazem parte do combo de ações da “Parada Sustentável”, no Jardim de Allah e em Boa Viagem.

No bairro da Boa Viagem serão realizados dois mutirões: o primeiro será destinado para a coleta de materiais inservíveis e volumosos. O comboio passará pelas ruas do bairro, a partir das 8h e finalizará às 12h. O segundo mutirão será focado na intensificação dos serviços de limpeza urbana na localidade da Boa Viagem, com os serviços de lavagem da orla de Pedra Furada, varrição, capinação, roçagem, sacheamento, gancheamento e remoção de resíduos, nas ruas Rio Paraguaçu, Rio Itapicuru, Rio São Francisco, Rio Sergy Mirim, Rio Jaguaripe, Rio Subaé, Rio Jacuípe, Primeiro Barreiro e Segundo Barreiro.

Quem for à Praia da Boa Viagem neste sábado, também terá a oportunidade de visitar outro espaço da “Parada Sustentável”: uma ação da Limpurb juntamente com os projetos Ocean Care BR, Green Ideas e o Instituto Limpa Brasil. Estarão dispostos no local uma “Onda” de garrafa pet e um Peixe Coletor, que, além de arrecadar garrafas pet que serão reutilizadas para a confecção da decoração de natal, terá o objetivo de orientar os visitantes sobre os danos que o descarte de plásticos causa nos oceanos.

Na orla do Jardim de Allah, entre as 7h e 12h, colaboradores e cerca de 25 agentes de limpeza da Limpurb vão conscientizar os banhistas e passantes sobre a importância do descarte correto e limpeza das praias. Ainda serão entregues adesivos e lixocars para a população. E de modo a inserir as crianças nesta ação educativa, o mascote estará lá para conversar e tirar fotos.

Para o presidente da Limpurb, Omar Gordilho, essas ações de impactos são importantíssimas para que a população reflita e colabore cada vez mais com a limpeza da cidade.

“O desenvolvimento da ‘Parada Sustentável’ é de suma importância para o próprio conceito de limpeza urbana que a cidade tem. Cuidar de Salvador é de responsabilidade de todos independente da instância social. Estamos somando esforços nessas duas grandes ações de impactos, porque detém um potencial enorme de conscientização, por se tratarem de locais estratégicos de grande circulação de pessoas”, pontua Omar Gordilho.

Demais ações

A Limpurb também estará com outras ações nas praias do Porto da Barra, Itapuã (Farol de Itapuã), São Tomé de Paripe e Tubarão. Ao todo, serão cerca de 120 agentes, sete Caminhões e um Caminhão Pipa voltados para as ações da “Parada Sustentável” e do “Clean Up Day” na cidade de Salvador.

Também a partir deste sábado (18) e até o próximo dia 24, das 8h às 20h, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e SECIS participam da 2° edição do “Braskem Recicla: tudo se transforma, nada se desperdiça”. Nesse período, a população poderá entregar resíduos, como embalagens plásticas, papel, papelão, óleo de cozinha, eletrônicos, eletrodomésticos, metais e vidro, no sistema drive-thru, montado na Avenida Otávio Mangabeira, em frente ao Jardim dos Namorados.

Realizado pela startup Solos, a ação, apoiada pela Prefeitura, tem como objetivo estimular a população a refletir sobre o descarte e pós-consumo. Para participar, os interessados devem separar e higienizar os materiais e entregar no drive-thru. Além disso, um sistema de coleta porta a porta com triciclo irá percorrer os estabelecimentos comerciais e residências localizados em um raio de 1km do drive-thru, coletando resíduos recicláveis. A expectativa é de que sejam recolhidas duas toneladas de materiais, gerando R$10 mil em renda para os cooperados da Cooperguary, sediada em Periperi.

Limpeza Diária - Por dia, a Limpurb recolhe aproximadamente 2.800 toneladas de resíduos domiciliares e cerca de 2.400 toneladas de resíduos de construção civil.

Somada à retirada do lixo caseiro, o órgão também executa a roçagem e a capinação de áreas verdes e margens de córregos, canais e encostas. Na ocasião, é feita a remoção total ou parcial de ervas daninhas e vegetações indesejáveis, detectáveis ​​em um aspecto regular e uniforme. A empresa realiza, ainda, uma raspagem de terra acumulada nas vias, retirada de faixa e limpeza de postagens, pintura de meio-fio, coleta de animais mortos em vias e logradouros públicos.

Além dessas ações, a Limpurb também promove a limpeza das praias de Ipitanga até o Subúrbio de Salvador. São, ao todo, 156 agentes de limpeza, destes, são 132 agentes de praia de coleta manual e 24 coletores que acompanham os tratores.